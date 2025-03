Escultura de 6 metros do artista e mestre da cultura Dim Briquedim é furtada em Pidoretama

Uma escultura do artista e mestre da Cultura do Ceará, Antônio Jader Pereira dos Santos, o ‘Dim Brinquedim’, foi furtada da CE-350, em Pindoretama, nesta semana. A peça de fibra de vidro sobre madeira com 6 metros e com aproximadamente 500 quilos ficava a 4km da entrada do Museu Brinquedim, espaço que abriga obras, esculturas e telas do artista e é aberto à visitação.

A escultura, colocada em 2020 à margem da rodovia, sinalizava, na chamada “Estrada da Coluna”, a proximidade do acesso ao Museu. A peça, que servia como sinalização simbólica do equipamento cultural situado na vizinhança, é também muito reconhecida pelo significado artístico.

Conforme a diretora do Museu, Ângela Madeiro, a suspeita é que o sumiço da escultura da via pública ocorreu entre os dias 17 ou 18 deste, provavelmente à noite. Ao se darem conta do furto, disse ela ao Diário do Nordeste, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Municipal de Pindoretama no dia 21 de março.

No boletim de ocorrência consta que devido às dimensões para retirar a escultura e transportá-la é preciso uso de caminhão Munck, que é um veículo de grande porte equipado com um guindaste articulado.

Governo do Estado foi acionado

Ângela explica que a escultura foi financiada, à época da instalação, pela Secretaria Estadual de Turismo, segundo ela, “em um projeto de sinalização da rota das falésias”.

Agora, com o furto, ela diz que foi solicitado o apoio da Secretaria de Cultura Estadual para “reaver as peças”. A diretora informou que “a secretária Luiza Cela se dispôs a acionar o secretário de Segurança do Estado no sentido de acompanhar as investigações”.

Legenda: Escultura que desapareceu Foto: Divulgação Museu Brinquedim

O museu pede apoio da população para qualquer informação que leve à recuperação da obra.

No último dia 14, Dim foi reconhecido pelo Governo do Estado como um mestre da cultura. Ele é referência nacional na confecção de brinquedos artesanais tradicionais. Na trajetória de Dim, a prática de produzir brinquedos começou ainda na infância em Camocim.

As obras produzidas por Dim, dentre as quais parte delas estão disponíveis à visitação do Museu, têm caráter lúdico e interativo, sendo um dos grandes diferenciais do artista.

Retiradas de peças

A diretora do Museu também relata que outras peças produzidas por Dim Brinquedim já haviam sido retiradas de logradouros públicos em Pindoretama. Dentre elas: o letreiro da entrada do município, e um conjunto de esculturas que estava há mais de 20 anos na Praça da Cidadania. Ela relata que essa retirada ocorreu pelo atual prefeito, Dedé Soldado.

Em 2023, conta, outra coleção que se encontrava na Praça da Comunidade do Mangueiral também foi retirada. As peças teriam sido destinadas a um galpão da Prefeitura.

“É lamentável que essa perseguição a arte a cultura prejudique as crianças do município que perdem o usufruto das peças que são também brinquedos. As peças, embora sejam protegidas pela lei do direito autoral, que dá o direito ao autor de ter sua obra preservada, e sejam também patrimônio público, foram jogadas para se acabar no galpão da Prefeitura”, afirma ela em referência às outras retiradas.

O Diário do Nordeste tenta contato com a Prefeitura de Pindoretama. Mas até a publicação desta matéria não obteve êxito. A matéria será atualizada em caso de manifestação da gestão municipal.