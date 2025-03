Com espetáculos em Viçosa, projeto Terça de Graça fortalece o humor no Estado

O humor cearense tem um papel fundamental na cultura do Estado e o projeto Terça de Graça se consolidou, ao longo de 15 anos, como uma das maiores iniciativas de valorização dessa tradição. Com espetáculos em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, projeto Terça de Graça leva espetáculos gratuitos para a população.

Idealizado pelo humorista Bené Barbosa, criador do personagem Papudim, o programa já levou mais de 180 mil pessoas aos espetáculos e formou mais de 3 mil profissionais por meio de suas oficinas, ampliando a cena artística local.

Com o apoio do Governo do Estado do Ceará, através da Secult-CE, e patrocínio da Enel Distribuição Ceará, o Terça de Graça reafirma o compromisso com a preservação do humor cearense, a formação de novos talentos e a promoção do acesso gratuito à cultura. O projeto é uma contribuição efetiva do Instituto Ceabrindo.

Ao longo de sua trajetória, tem sido um espaço de formação artística e técnica, destacando-se pelo entretenimento e pelo impacto social e econômico que gera. São promovidas oficinas que capacitam novos profissionais em áreas como criação de personagens, figurino, roteiro para espetáculos, iluminação cênica, mágica, palhaçaria, elaboração de projetos e até modelagem em 3D.

Em 15 anos de história, o projeto realizou apresentações em Fortaleza, Sobral, Maranguape, Jijoca de Jericoacoara, Maracanaú, Guaiúba e Viçosa do Ceará, atual município das apresentações.

Com um elenco de renomados artistas, como Ery Soares, Aloísio Júnior, Alex Nogueira, Aurineide Camurupim, Ciro Santos, Moisés Loureiro e Adamastor Pitaco, as performances de alto nível são garantidas.

Em adendo, o Terça de Graça realiza um importante trabalho de formação de plateia, levando espetáculos de qualidade para diversas regiões e despertando o interesse do público pelo teatro e pela comédia.

“O Terça de Graça alimenta e realiza sonhos. Depois de tanto tempo no ar, o projeto mantém o mesmo sucesso, senão maior. É único no Ceará, pois envolve todas as artes e promove capacitações. Parabenizo o Bené Barbosa, que leva cultura de graça para o povo de todo o Ceará”, conta o humorista Ery Soares.

Legenda: Terça de Graça realiza um trabalho de formação de plateia, levando espetáculos de qualidade para diversas regiões Foto: Divulgação

Novos palcos

A iniciativa se prepara para uma nova fase de expansão, com a inclusão de cidades como Crato, Iguatu, Quixadá, Tauá, Russas, Camocim, Pacajus, Itapipoca, Itapajé, e Aracati, ampliando ainda mais o alcance do humor cearense.

O objetivo é levar o riso a novos públicos e identificar talentos locais, fortalecendo a cena humorística no interior do estado. Além dos espetáculos, o Terça de Graça também se consolidou como um importante fenômeno de mídia espontânea, atraindo atenção da imprensa e do público a cada edição.

Mais do que um evento de entretenimento, o Terça de Graça é um motor de desenvolvimento cultural e econômico. O programa movimenta a economia local, gera empregos e oportunidades, promove a identidade cultural do Ceará e fortalece o setor artístico como um todo. O impacto positivo se reflete nas comunidades por onde passa.

“Tem uma função social importantíssima, que é a de levar as pessoas pela primeira vez ao teatro. E isso eu vi na apresentação em Guaiúba. É formação de plateia. Tenho certeza de que essas pessoas voltarão ao teatro para ver outros espetáculos”, relata o humorista Moisés Loureiro.

A iniciativa cresce e se reinventa a cada edição, provando que o humor é uma poderosa ferramenta de transformação social. Com 15 anos de história, o projeto segue firme em seu propósito de levar alegria, formação e cultura para os cearenses.

Mais informações:

Site: https://ceabrindo.com.br/

Instagram: @ceabrindo e @papudimoficial

Apresentações atuais

Município: Viçosa do Ceará

Local: Teatro Dom Pedro II e no pátio do teatro

Horário: terças-feiras, às 18h30

Espetáculos: Ery Soares, Grupo bullynagem de humor de Sobral (“Minha Mãe é Humorista e Eu Sou Uma Piada”), Goldini (O Mágico), Titela, Circo do K'os (Os Clássicos da Palhaçaria), Coletivo Rei Leal & Trupe Caba de Chegar (“Conversa de lavadeira”), Edson Santo e Juan Bustamante (Elas cansam Roberto e Dion Queiroz), Cleber Fernandes, Gil Soares, Bené Barbosa (Papudim), Rafael Brito e Alex Nogueira

Oficinas: criação de personagem, roteiro para espetáculo, direção cênica, mágica, fotografia, iluminação e figurino.