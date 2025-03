Empresário pousa helicóptero para comprar piaba frita em barraca de praia do Ceará; assista ao vídeo

Um empresário pousou um helicóptero na Praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, para comprar duas porções de piaba frita no último sábado (22). A atitude impressionou os funcionários da Barraca Chiquim, e também viralizou nas redes sociais.

“Veio de helicóptero buscar piaba só para comer. Me ligou e eu fiz, e ele recebeu e foi embora. É só encomendar, viu? Se não puder vir de carro, vem de helicóptero”, brincou Irineudo Oliveira, o Chiquim, dono do restaurante, que gravou um vídeo quando o cliente estava indo embora.

Veja vídeo:

Foi a primeira vez que um cliente chegou de helicóptero na barraca, segundo Renata Duarte, filha de Chiquim, dono do empreendimento. "Meu pai recebeu uma mensagem pedindo para separar duas porções de Piaba, e aí ele desceu do helicóptero, pagou e foi embora, tudo muito rápido", comenta.

Empresário visitava propriedade na praia

A indicação da piaba frito veio da filha do ex-proprietário de um terreno que atualmente é do empresário que chegou na praia de helicóptero. Segundo Renata, o homem visitava uma propriedade na região.

"Pelo fato de ele ter uma propriedade nas proximidades da barraca, a gente pode ver essa cena mais algumas vezes", comentou Renata. A Barraca Chiquim fica nas proximidades do Rio Anil, em Taíba. A porção de piaba frita é um dos pratos mais pedidos do restaurante, e vem com farofa e limão.

O estabelecimento funciona aos fins de semana e também abre por demanda para assar peixes.

