Fortaleza recebe navios e carros anfíbios em treinamento das Marinhas do Brasil e da França; veja fotos

Um grande exercício militar mobilizou soldados, veículos e navios na Orla da capital cearense, na tarde desta terça-feira (25). O Porto do Mucuripe foi palco de uma das etapas da operação "Jeanne d'Arc". Iniciada no sábado (22), a ação da Marinha do Brasil foi apoiada pela Marinha Nacional Francesa (MNF) e pela Brigada Anfíbia da França — responsáveis por ações do mesmo tipo na Europa.

Desde o início das ações, o treinamento mobilizou cerca de 1.200 militares — sendo 600 brasileiros e 600 franceses — e envolveu uma série de treinamentos navais, terrestres, aeronavais e de fuzileiros navais.

Veja fotos:

Legenda: Navios utilizados na operação 'Jeanne d'Arc' Foto: Ismael Soares/SVM

Legenda: Carros anfíbios foram usados em treinamento Foto: Ismael Soares/SVM

Legenda: Militares franceses e brasileiros trabalharam em conjunto Foto: Ismael Soares/SVM

Legenda: Modernos helicópteros foram usados por soldados Foto: Ismael Soares/SVM

Legenda: Veículo militar usado em trajeto em praia de Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

A praia Mansa e o próprio porto do Mucuripe foram palcos de simulações de evacuações de tropas, interceptações de embarcações, escolta marítima e aérea e avanço sobre terra.

Toda operação contou aparato naval aéreo e terrestre, em uma força tarefa combinada com militares franceses, tendo como objetivo o aprendizado e o aprimoramento de forças para a defesa do litoral brasileiro.

Veículos de guerra no ar e no mar

Para esta operação, foram destacadas embarcações de grande porte e alto poder estratégico, como o Navio Doca Multipropósito Bahia (NDM Bahia), o Porta-Helicópteros Anfíbio Mistral (L9013), e a Fragata Surcouf (F711).

Também participaram helicópteros UH-15 Super Cougar, veículos blindados como o Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf) e sistemas de artilharia como a Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes (LMF) ASTROS, adaptada com o Míssil Antinavio Nacional de Superfície (MANSUP).

As atividades foram distribuídas em pontos estratégicos da cidade, como o Porto do Mucuripe, Praia do Pecém, o Campo de Instrução Gen. Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Neto (CIGMT) e a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE).

Durante o evento, foram apresentadas demonstrações de capacidade operacional das forças brasileiras e francesas para jornalistas convidados.

Entre os destaques do exercício, esteve a atuação dos Carros Lagarta Anfíbio (CLAnf) da Marinha, empregados para realizar o Movimento Navio para a Terra (MNT), aumentando assim a mobilidade, e ampliando o poder de fogo das tropas embarcadas. Durante o deslocamento apresentado nesta terça-feira (25), os veículos liberaram uma cortina de fumaça sob as águas verdes do Mucuripe, tática utilizada para confundir as forças adversas.

Fortaleza

Esta é a segunda vez que Fortaleza recebe a operação visando a realização de exercícios de defesa do litoral, especialmente por critérios geográficos. Segundo o Comandante de Operações Navais da Marinha do Brasil, Cláudio Mello, uma característica local aproveitada durante os exercícios se refere aos cabos submarinos, que são responsáveis por cerca de 99% do tráfico de comunicações internacionais, sejam movimentações financeiras, ou comunicações do Estado, por exemplo.

"Os cabos submarinos são considerados infraestruturas críticas, inclusive do poder marítimo, porque estão sob as águas. E Fortaleza é o segundo maior Hub, a segunda maior concentração de cabo submarino. Nós temos visto na mídia eventos recentes de tentativas de sabotagem em cabos submarinos em outros países, para interferir nessas comunicações. Então é algo que a Marinha também tem procurado se atualizar nos seus procedimentos, por meio da realização de exercício. Já fizemos um exercício ano passado no Rio de Janeiro, e a tendência que nós façamos outros, inclusive aqui em Fortaleza Então existe uma série de circunstâncias favoráveis para que nós façamos o exercício aqui também", destacou.