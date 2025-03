Chuvas enfraquecem no CE, mas são registradas em quase 50 cidades; veja locais

As chuvas abrandaram no Ceará, nos últimos dias, conforme o monitoramento do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O Estado também não tem recebido novos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda assim, quase 50 cidades tiveram precipitações entre as manhãs de segunda e desta terça-feira (25).

Os eventos foram registrados em 46 municípios, principalmente na região Noroeste do Ceará. O maior volume ocorreu em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, com 53,4mm.

O litoral também teve registros, mas baixos. Fortaleza, por exemplo, marcou apenas 1,4mm. As demais cidades dessa mesma área não atingiram 10 mm.

As 10 maiores chuvas do dia foram:

São Benedito: 53.4 mm

Tamboril: 35 mm

General Sampaio: 26.6 mm

Ipueiras: 25.6 mm

Coreaú: 21.4 mm

Granja: 21 mm

Carnaubal: 20.3 mm

Guaraciaba do Norte: 19.2 mm

Tejuçuoca: 19 mm

Alcântaras: 18.8 mm

Nesta terça-feira (25), ainda estão previstas chuvas isoladas, no turno da tarde, no Litoral Norte, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns. À noite, há somente uma baixa possibilidade de chuvas isoladas no Cariri e na Ibiapaba.

Veja também Ceará 'Onda de calor' deve atingir o Ceará nesta semana, aponta Funceme Ceará Açude sangra no interior do Ceará após 13 anos

Previsão para os próximos dias

Ainda segundo a Funceme, para quarta-feira (26), espera-se um aumento da nebulosidade na faixa litorânea devido a áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e Leste do Nordeste do Brasil, com chuvas isoladas na faixa litorânea nos turno da manhã e noite. No interior, podem ocorrer nos turnos da tarde e noite.

Efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas e interação dos ventos com o relevo são os principais motivos das chuvas previstas.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), predomina o tempo estável no começo desta semana. Na quarta (26), estão previstas chuvas isoladas para os turnos da madrugada e manhã.

Temperaturas mais altas

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante o período da quadra chuvosa, está distante do Ceará, "favorecendo o predomínio do tempo estável".

Com essa conjuntura, as temperaturas devem permanecer elevadas, caracterizando uma onda de calor na faixa litorânea e no centro-sul, em macrorregiões como Litoral de Fortaleza, litoral da Jaguaribana, Cariri e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns.

Nestas macrorregiões, as temperaturas da tarde tendem a ficar "bem acima do normal" para esta época do ano.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.