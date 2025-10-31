Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa
No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas
Um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores
Os sete acusados foram condenados pela Justiça Estadual pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
Apostadores de Fortaleza, Granjeiro e Russas foram contemplados no concurso realizado nesse sábado (7)
Carro de São Paulo e ocupantes foram encaminhados à sede da Polícia Federal
Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José
Jovem entrou no mar com um grupo de amigos e não voltou mais, momento em que banhistas o retiraram da água, após cerca de 15 minutos submerso
O Sertão Central cearense tem o maior índice de mortalidade infantil, enquanto a Macrorregião do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe tem a maior taxa de mortalidade materna
As vítimas são o motorista e o passageiro do veículo de passeio