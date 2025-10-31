Diário do Nordeste
Foto de itens apreendidos em operação no centro-sul do Ceará

Segurança

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa

Matheus Facundo 21 de Agosto de 2025

Negócios

Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas

Redação 10 de Agosto de 2025
Imagem de picape que viralizou ao 'voar' sobre duna

Ceará

Picape que viralizou ao 'voar' sobre duna é vendida e se torna atração em festa junina de Russas

Um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores

Bergson Araujo Costa 20 de Junho de 2025
Foto de policiais civis e viatura da Polícia Civil do Ceará em uma ação policial

Segurança

Facções aliadas: membros do PCC e da GDE são condenados a uma pena total de 131 anos de prisão no CE

Os sete acusados foram condenados pela Justiça Estadual pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Messias Borges 19 de Junho de 2025
Na imagem, bilhete preenchido da Lotofácil

Negócios

Cinco apostas no Ceará acertam 14 dezenas da Lotofácil concurso 3412; confira valor do prêmio

Apostadores de Fortaleza, Granjeiro e Russas foram contemplados no concurso realizado nesse sábado (7)

Redação 08 de Junho de 2025
Canetas e relógios da apple apreendidos em ação da PRF em Russas, no Ceará. os objetos estão colocados sobre viatura da PRF

Segurança

PRF apreende canetas emagrecedoras e eletrônicos em operação na BR-116, no interior do Ceará

Carro de São Paulo e ocupantes foram encaminhados à sede da Polícia Federal

Redação 07 de Junho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
Foto do estudante Nicolas Camassola, que morreu afogado no Ceará durante viagem de sessão de fotos de formatura

Ceará

Estudante de 17 anos morre afogado durante sessão de fotos de formatura em Fortim, no Ceará

Jovem entrou no mar com um grupo de amigos e não voltou mais, momento em que banhistas o retiraram da água, após cerca de 15 minutos submerso

Matheus Facundo 04 de Junho de 2025
Mãe e filho recém nascidos em leito de hospital

PontoPoder

Quais os problemas encontrados nas regiões com maior mortalidade materno-infantil, segundo o TCE-CE

O Sertão Central cearense tem o maior índice de mortalidade infantil, enquanto a Macrorregião do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe tem a maior taxa de mortalidade materna

Luana Barros 24 de Abril de 2025
Foto de colisão entre ônibus e carro na BR-116

Ceará

Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos em Russas, no Interior do Ceará

As vítimas são o motorista e o passageiro do veículo de passeio

Redação 17 de Março de 2025
