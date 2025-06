Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

O governador Elmano de Freitas deu um passo importante para segurança hídrica do semiárido cearense com a assinatura, nesta quarta-feira (4), da ordem de serviço para a implantação de sistemas de abastecimento de água em 11 municípios.

A solenidade foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, deputados estaduais, prefeitos, representantes de movimentos sociais e lideranças comunitárias.

O investimento total ultrapassa R$ 22,5 milhões e beneficiará diretamente 2.760 famílias. Os municípios que receberão os sistemas de abastecimento de água são:

Russas

Acopiara

Crateús (com dois projetos)

Amontada

Crato

Quixeré

Deputado Irapuan Pinheiro

Icó

Reriutaba

Itaiçaba

Tabuleiro do Norte

Os projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José, uma iniciativa emblemática do Governo do Ceará voltada para o fortalecimento da agricultura familiar, inclusão produtiva e segurança hídrica.

Com a ordem de serviço de hoje, o Governo do Estado totaliza R$ 73.639.450,89 já investidos em sistemas de abastecimento, além de R$ 58.755.560,51 direcionados para esgotamento sanitário (módulos sanitários).

Além dos investimentos em água, o governador Elmano lembrou outro marco importante do seu governo: a ampliação do acesso ao ensino superior no interior do estado. Com 153 municípios já contemplados com cursos universitários e de especialização gratuitos, o Ceará caminha para oferecer ensino superior em todos os 184 municípios

Após a assinatura da ordem de serviço, cada município teve representantes das prefeituras e das associações locais assinando também os documentos e recebendo os certificados das obras que serão iniciadas.