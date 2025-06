Picape que viralizou ao 'voar' sobre duna é vendida e se torna atração em festa junina de Russas

Lembra dela? A ‘picape voadora’ de Canoa Quebrada virou estrela nas redes sociais. Após o veículo ser consideravelmente avariado ao cair de um salto sobre dunas de Aracati, no litoral leste do Ceará, em maio desse ano, um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores.

O antigo dono, Valécio Granjeiro, vendeu a ‘Raptor Voadora’ para Alisson Sávio, que teve a ideia de expor o carro nos festejos juninos de Russas, interior do estado. O carro atraiu a atenção do público, que já conhecia a fama da “raptor mais famosa do mundo”, de acordo com o perfil oficial do veículo.

“O carro não ligou [...] o que eu tenho a dizer é o seguinte: ela vai voar, eu não sei quando, ela vai voar. E quem quiser tirar uma foto com ela, a gente vai estar amanhã nos festejo juninos de Russas, aguardo todo mundo lá para tirar uma foto”, público nas redes sociais o novo dono, no dia 13 deste mês.

AGENDA CHEIA

Após a sua primeira presença vip, a picape já esteve em outro evento pelo Ceará. Na noite desta sexta-feira (19), o veículo foi levado até a cidade de Mossoró para que fãs pudessem tirar uma foto ao lado da estrela de quatro rodas. Em vídeo publicado em suas redes, é possível ver dezenas de populares pousando ao lado do carro.

E não para por aí, entre os dias 21 e 22 de junho a celebridade já tem agenda e local marcados: o Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio. Ela já foi confirmada na 2ª etapa da Copa Funny Ceará, evento de Track Day.

QUAL O MOTIVO DA COMPRA?

A picape não liga, além de ter outras avarias. Alisson Sávio, em vídeo publicado nas redes do veículo, após ser questionado por internautas o que o motivara a comprar, explicou que não tinha o objetivo do carro ser um “digital influenciador” ou vendê-lo em uma rifa.

“Eu comprei o carro porque eu tenho uma família muito grande na minha cidade. A maioria é mecânico, a maioria caminhoneiro, na verdade, mas tem muitos mecânicos na família [...] só oportunidade da gente ajeitar aqui mesmo devagarzinho”, compartilhou o proprietário.

RELEMBRE

Em maio deste ano, em alta velocidade, a picape subiu uma duna e "voou" após superar o elevado. O caso foi registrado por vídeos divulgados nas redes sociais. O motorista aparecia na parte de dentro do veículo.

Diversas autoridades de Aracati utilizaram as redes sociais para compartilhar o vídeo e criticar a conduta do motorista do veículo.

Prefeita do município, Roberta de Bismarck (PODE) afirmou que acionou as autoridades de segurança do Estado e de Aracati e disse que o motorista, cuja identidade não foi revelada, teve "condução irresponsável e inaceitável".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse por nota "que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência.

Um procedimento por crime ambiental foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que apura, por meio da Delegacia de Aracati, as circunstâncias do fato".