Motorista perde controle de carro, invade casa e deixa duas pessoas feridas em Ipu

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma residência, no bairro Bregedeoff, no município de Ipu (CE) — 295 km da capital cearense — na tarde de quarta-feira (18).

Quatro pessoas estavam na casa. Duas ficaram feridas e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Doutor Jose Evangelista Oliveira. Uma deles segue internada e aguarda uma cirurgia na coluna.

O motorista, uma pessoa com deficiência física, informou que perdeu o controle do veículo, pois os freios não funcionaram. As informações são do CETV 1, da TV Verdes Mares.

Casa destruída

O impacto do veículo foi tão forte que arremessou uma geladeira para o fundo da residência. A casa ficou completamente destruída.

De forma emergencial, a prefeitura de Ipu disponibilizou uma moradia temporária aos moradores da residência até que a situação seja resolvida.

Condutor fez bafômetro e foi ouvido pela polícia

Após receber os primeiros socorros do Samu, ainda no local do acidente, o motorista do carro fez teste do bafômetro.

Em seguida, ele foi ouvido pela Delegacia de Polícia Civil de Ipu para investigações e liberado.