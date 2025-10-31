Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostrando uma pessoa sendo abordada por militares com outros civis ao redor, possivelmente em contexto de segurança ou operação policial.

Segurança

Subtenente da PM é preso por arrastar cachorro amarrado à moto em via pública, no CE; vídeo

Caso aconteceu nesse domingo (27), em Ipu. O suspeito foi autuado por maus-tratos aos animais

Paulo Roberto Maciel* 28 de Julho de 2025
Foto de dois policiais penais do Ceará, uniformizados e armados em presídio cearense

Segurança

Policiais penais são suspeitos de ameaça de morte a secretária municipal e facilitação de fuga no CE

Um policial penal foi afastado das funções por 120 dias, por decisão da Controladoria Geral de Disciplina

Redação 01 de Julho de 2025
Fotos do vereador de Ipu Moreira Filho e da prefeita de Ipu Milena Damasceno

PontoPoder

Vereador de Ipu (CE) chama prefeita de 'reborn' e ela rebate: 'Deboche e misoginia'

Milena Damasceno reagiu a comentários feitos por parlamentar da oposição em discurso na Câmara de Vereadores

Luana Barros 20 de Junho de 2025
Três cenas compõem a imagem. À esquerda, vários homens, aparentemente moradores locais, resgatam uma pessoa ferida de cima de um carro. No centro, um carro preto está parcialmente destruído sob os escombros de uma casa com parte do telhado desabado. À direita, várias pessoas, incluindo crianças, observam a movimentação ao lado de uma ambulância do SAMU estacionada na rua

Ceará

Motorista perde controle de carro, invade casa e deixa duas pessoas feridas em Ipu

Uma das vítimas segue internada para procedimento cirúrgico

Redação 19 de Junho de 2025
MPCE

PontoPoder

MP denuncia prefeitos eleitos de oito cidades cearenses por irregularidades na campanha

Antes mesmo de tomar posse, os eleitos correm risco de terem o mandato cassado

Luana Barros 29 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ipu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ipu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Viaturas na Delegacia Metropolitana de Caucaia

Segurança

Motorista de app é preso suspeito de participação em roubo com restrição de liberdade em Ipu, no CE

Caso foi registrado no dia 7 de junho, mas prisão do alvo ocorreu na terça-feira (25)

Redação 26 de Junho de 2024
Carro furtado Enel

Segurança

Carro alugado por empresa parceira da Enel é apreendido após queixa de roubo em Ipu

Os agentes foram acionados por volta de 16h da quarta-feira (10)

Redação 12 de Abril de 2024
Picape ficou cravada de bala, no bairro Escondido, em Ipu

Segurança

Homem e mulher são executados a tiros dentro de veículo, no Interior do Ceará

O homem tinha vasta ficha criminal e respondia a pelo menos cinco homicídios. Uma criança que também estava dentro da picape saiu ilesa do tiroteio

Redação 26 de Março de 2024
