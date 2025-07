Subtenente da PM é preso por arrastar cachorro amarrado à moto em via pública, no CE; vídeo

Um subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi preso, na noite desse domingo (27), por arrastar um cachorro utilizando uma motocicleta, em Ipu, no Interior do Ceará. O crime de maus-tratos havia sido flagrado mais cedo por moradores. O suspeito estava acompanhado do filho, e ambos não utilizavam capacete.

Veja o momento do flagrante

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o PM foi localizado em casa, na Avenida Abdoral Timbó, durante a tarde. Ele apresentava sinais de embriaguez e dificultou a entrada dos agentes de segurança.

Diante da resistência, os policiais notificaram o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), que entraram na residência e encontraram o animal ferido. Não foram achados armamentos ou materiais ilícitos.

Veja também Segurança Motorista de app é feito refém no próprio carro, em Fortaleza; veja vídeo do resgate Segurança Policial militar e técnica de enfermagem morrem em colisão entre moto e caminhão na CE-166

Suspeito foi enquadrado por maus-tratos

Vídeos gravados pela população mostram o momento da prisão do subtenente, realizada por outros Policiais Militares. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

No Brasil, é proibido maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena pode chegar ir de três meses a um ano de reclusão, além do pagamento de multa.

Pelo fato de o suspeito e o filho não utilizarem capacete, ele também pode ser enquadrado no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê infração gravíssima para o delito, com pagamento de multa e até suspensão do direito de dirigir

A criança vista nas imagens foi levada aos cuidados da mãe. Já o cachorro foi acolhido por uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal, coordenada por uma moradora da região. Ele teve ferimentos leves e está em recuperação

Prefeitura de Ipu, PM e CGD se manifestam

Pelas redes sociais, a prefeitura de Ipu se manifestou sobre o ocorrido e afirmou que o caso será tratado "com toda seriedade que merece". "Esperamos que os responsáveis sejam punidos conforme determina a legislação vigente", diz o texto.

No mesmo comunicado, a gestão municipal também informou que acionou os órgãos competentes para tratar da ocorrência. "Reforçamos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais e pedimos à população que denuncie qualquer ato de crueldade. O respeito à vida deve ser uma prática de todos nós", completa.

Já a PMCE afirmou à reportagem que não compactua com desvios de conduta por parte dos seus integrantes, e repudia com veemência "qualquer ato que contrarie os valores institucionais e o compromisso com a sociedade".

Também em nota à reportagem, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD) anunciou o afastamento do subtenente da corporação, bem como a "instauração de processo disciplinar para apuração do fato na seara administrativa".

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita