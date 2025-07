Policial militar e técnica de enfermagem morrem em colisão entre moto e caminhão na CE-166

Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão, na manhã deste domingo (27), vitimou o policial militar Erykless Rodrigues dos Reis, de 29 anos, e a companheira dele, a técnica de enfermagem Rivânia Teixeira Facundes, de 28 anos. A batida ocorreu por volta das 11h, na rodovia CE-166, entre os municípios de Quixeramobim e Madalena, próximo à localidade de Canafístula.

O casal estava na motocicleta. Com o impacto, o caminhão pegou fogo, e as chamas também atingiram a vegetação nas margens da via. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.

"A equipe de combate a incêndio foi acionada e se deslocou de forma imediata para o local, atuando no combate ao incêndio veicular e na contenção do fogo na vegetação, evitando maiores danos ambientais e riscos à segurança da rodovia", afirmou o CBMCE, em nota.

A apuração das circunstâncias da ocorrência está sendo feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará, e a delegacia de Quixeramobim é a responsável pela elucidação dos fatos, segundo nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao Diário do Nordeste.

Homenagens

O policial militar ingressou na Corporação em 24 de julho de 2024 e, atualmente, estava lotado na 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (3ª Cia/ BPTur). Em nota de pesar, a Polícia Militar do Ceará lamentou o falecimento de Erykless.

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz o comunicado.

“O Sd Dos Reis honrou a missão de proteger e servir com coragem, respeito e senso de dever. Sua conduta ilibada e espírito de camaradagem marcaram profundamente todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado", declarou a 1º tenente Ierecê, comandante do militar.

Além de policial militar, Erykless era recém-formado em Direito. O Centro Universitário Católica (UniCatólica) de Quixadá, onde ele estudou, também se manifestou.

"Erykless colou grau na última quinta-feira, 24 de julho, e deixa um legado de dedicação e conquistas que marcaram sua trajetória acadêmica. Unimo-nos em oração e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, rogando a Deus que conforte seus corações", diz a publicação.

O Hospital e Maternidade Jesus Maria José (HMJMJ), instituição filantrópica privada de Quixadá, também publicou uma nota de pesar pela morte de Rivânia, que trabalhava na unidade.

"Neste momento de dor, nos unimos em oração, pedindo a Deus que a receba em sua morada eterna e que conceda força e consolo aos corações enlutados. Que a esperança na ressurreição em Cristo traga alívio e serenidade a todos os familiares e amigos", diz o comunicado.

A página Juventude Quixeramobim, no Instagram, também lamentou a morte do casal. A postagem caracteriza Erykless como "um rapaz tranquilo, na dele, sempre muito esforçado".

"Ele partiu de forma precoce, vítima de um acidente, mas em vida teve a felicidade de realizar o sonho de se tornar policial, o que nos deixa a lembrança de sua determinação e conquista", complementa.

Em outra publicação, a página diz que Rivânia era "sempre alegre, inteligente e disposta a tudo". "Conhecemos a Rivânia ainda no tempo da escola. (...) Infelizmente, junto com Erykless, vítimas de um acidente, ela partiu de forma precoce, indo ao encontro do Pai."

