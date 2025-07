Mulher morre e outra fica ferida após acidente de moto em Pacatuba, no Ceará

Uma mulher de 32 anos, não identificada formalmente, morreu e outra ficou gravemente ferida após acidente de moto na cidade de Pacatuba, no Ceará, na manhã deste domingo (27).

As duas teriam perdido controle do veículo e caído, conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que continua o trabalho de apuração das circunstâncias do acidente.

Veja também Segurança Assaltantes disparam contra PM em tentativa de assalto em Fortaleza; dois são capturados Segurança Suspeito de ter matado criança de sete anos a tiros na Barra do Ceará é preso em Fortaleza Segurança Caminhão que veio do RJ para o Ceará com 145 kg de drogas e quatro armas é interceptado pela Polícia

Uma das mulheres morreu no local. A segunda pessoa foi levada gravemente ferida para uma unidade hospitalar da região.

A reportagem tentou obter informações sobre o estado de saúde da jovem, mas não obteve retorno. Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

A Delegacia de Maracanaú é unidade da Polícia Civil responsável pela elucidação dos fatos.