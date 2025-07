Caminhão que veio do RJ para o Ceará com 145 kg de drogas e quatro armas é interceptado pela Polícia

Um caminhão carregado de drogas e armas foi interceptado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no município de Nova Russas, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (25). 145 kg de drogas, quatro armas de fogo, 200 munições, um carro e seis motocicletas foram apreendidos.

A Polícia Militar divulgou que "as equipes do Serviço de Inteligência (SI) e da Coordenadoria de Inteligência da PMCE (Coin) repassaram a informação de que uma carga de drogas, oriunda do estado do Rio de Janeiro, estaria a caminho do Ceará e teria como destino o bairro Alto da Boa Vista, em Nova Russas".

Veja também Segurança Plantação com 12 toneladas de drogas avaliadas em R$ 24 milhões é localizada no Ceará Segurança Suspeitos de participar de furto milionário de joias em Fortaleza são presos com submetralhadora

Uma equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) se dirigiu para o local e encontrou um caminhão baú estacionado, com dois homens que teriam realizado o transporte.

Ao abrir o caminhão, a Polícia Militar encontrou diversos tabletes de entorpecentes escondidos em caixas de ovos, além de armas, munições e materiais sem nota fiscal.

Confira a lista de materiais apreendidos:

71 kg de crack;

30 kg de maconha;

9 kg de cocaína;

34 kg de anfetamina (droga sintética);

1 kg de merla (pasta base);

3 pistolas calibre 9 mm;

um revólver Ponto 38;

3 carregadores de armas;

200 munições;

6 motocicletas;

um carro Fiat Palio.

Os dois homens encarregados de realizar o transporte não foram presos. Segundo a PMCE, eles foram ouvidos como testemunhas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, para onde foi levado o material apreendido.