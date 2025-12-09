Motorista que matou entregador em Fortaleza já respondeu na justiça por esfaquear jovem em festa

Thiago Greenhalgh de Melo Braun, motorista preso após atropelar e matar um entregador de farmácia em Fortaleza, já foi condenado por lesão corporal grave após esfaquear um jovem de 18 anos no ano de 2016. O processo permanece em segredo de justiça, mas o Diário do Nordeste teve acesso à sentença judicial, na esfera cível.

Na ocasião, de acordo com o documento, Thiago tinha 17 anos e se envolveu em uma discussão com a vítima em uma festa de aniversário em um condomínio no bairro Aldeota, em Fortaleza. Durante a briga, Thiago atingiu a vítima com um canivete na região do tórax.

O Diário do Nordeste apurou que o jovem atingido teve o diafragma, estômago e fígado perfurados, precisando se submeter a uma cirurgia de emergência. Na época, ele ficou internado por seis dias em um hospital particular de Fortaleza.

Sentenças

Na esfera cível, Thiago e a mãe, sua responsável legal na ocasião, foram condenados a pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decisão que não cabe mais recurso.

Na decisão judicial, é revelado ainda que Thiago foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa na esfera da 1ª Vara da Criança e da Juventude de Fortaleza, por lesão corporal dolosa de natureza grave. No entanto, a defesa de Thiago recorreu e a medida foi extinta por prescrição.

Prescrição é o tempo entre a data da denúncia do Ministério Público e a data da sentença, para que o autor de um crime ou ato infracional seja punido. Esse tempo varia dependendo do crime ou ato infracional.

No caso de Thiago, ele foi denunciado em 29 de novembro de 2016 e a sentença que determinou a aplicação da medida de prestação de serviço à comunidade foi proferida em 6 de fevereiro de 2019. O tempo foi de mais de dois anos e superou o prazo de um ano e seis meses para a imposição da medida no caso de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal grave

Ao jornal, o advogado de Thiago na época, Deodato José Ramalho Junior, confirmou que o processo criminal foi arquivado. O Diário do Nordeste não localizou a atual defesa para manifestação sobre o processo cível.

Veja também Segurança Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra Segurança Motorista que matou entregador em Fortaleza já tinha dado perda total em outro carro

Morte de entregador

Thiago foi preso em flagrante, na última sexta-feira (5), após atropelar e matar o entregador Darlei Alves Mesquita, de 26 anos, no bairro Jangurussu.

A vítima estava em sua motocicleta, com a qual fazia entregas para uma farmácia, quando foi atingido pelo carro Range Rover conduzido em alta velocidade por Thiago. Darlei não resistiu e morreu no local.

Na colisão, o motorista ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais, "causando o desabamento de parte da estrutura", segundo nota da Polícia Militar do Ceará. Parte do muro caiu em cima de cinco gatos e um cachorro, que não resistiram aos ferimentos.

Thiago passou por audiência de custódia no sábado (6) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A juíza também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele.