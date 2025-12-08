Motorista que matou entregador em Fortaleza já tinha dado perda total em outro carro

Thiago Greenhalgh de Melo Braun, motorista que atropelou e matou um entregador de farmácia no Jangurussu, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (5), já se envolveu em outra colisão do tipo.

Em depoimento à Polícia, ele disse que aquela não havia sido a primeira vez que "perdia veículo em acidentes". A confissão consta na decisão judicial que converteu em preventiva a prisão dele em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, Thiago estava em alta velocidade quando atropelou Darlei Alves Mesquita.

Dentro do veículo, os policiais ainda encontraram seringas, viagra e dois frascos de cetamina — droga comumente utilizada na medicina veterinária como anestésico geral injetável.

Acidente no Jangurussu

Thiago estava dirigindo uma Land Hover branca. Além do entregador Darlei, ele matou cinco gatos e um cachorro que estavam na rua no momento do acidente.

Procurada pela reportagem, a defesa do condutor disse que acompanha o caso e que "adotará todas as medidas jurídicas cabíveis dentro do rito processual".

População tentou agredir motorista

No documento, as autoridades policiais relataram que impediram pessoas que estavam no local no momento da colisão de tentar agredir fisicamente Thiago.

Além disso, disseram que o condutor afirmou que teve seu celular e sua carteira furtados, mas não soube identificar por quem.

Ambos os veículos envolvidos no choque tiveram perda total.