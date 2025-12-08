Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Seis pessoas foram presas em flagrante, nesse domingo (7), por suspeita de fraude em um concurso público no município de Tauá, no Interior do Ceará. Após denúncia, a Polícia Civil (PCCE) fez uma operação em dois locais de prova, em uma escola no bairro Colibris e em uma universidade da região, identificando os suspeitos.

Conforme a PCCE, na escola, foram presos quatro homens, de 44, 26, 44 e 46 anos. Com eles, foram apreendidos um ponto eletrônico e uma bateria de ponto eletrônico, além de anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Já na universidade, foram presos um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 29 anos. A suspeita foi flagrada com um documento de outra pessoa e um caderno de prova falso. Já o homem portava o caderno de prova original que teria sido repassado a ele pela suspeita, material que também foi apreendido pela Polícia.

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Tauá, responsável pelas investigações, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. A mulher de 29 anos foi autuada por crime contra a fé pública e uso de documento falso.

A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para identificar a participação de outras pessoas no esquema criminoso.