Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Legenda: Grupo foi autuado em flagrante por crime contra a fé pública.
Foto: Divulgação/PCCE.

Seis pessoas foram presas em flagrante, nesse domingo (7), por suspeita de fraude em um concurso público no município de Tauá, no Interior do Ceará. Após denúncia, a Polícia Civil (PCCE) fez uma operação em dois locais de prova, em uma escola no bairro Colibris e em uma universidade da região, identificando os suspeitos. 

Conforme a PCCE, na escola, foram presos quatro homens, de 44, 26, 44 e 46 anos. Com eles, foram apreendidos um ponto eletrônico e uma bateria de ponto eletrônico, além de anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Já na universidade, foram presos um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 29 anos. A suspeita foi flagrada com um documento de outra pessoa e um caderno de prova falso. Já o homem portava o caderno de prova original que teria sido repassado a ele pela suspeita, material que também foi apreendido pela Polícia.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Prefeitura de Tauá suspende inscrições de concurso público por falha em edital

teaser image
Segurança

Suspeito de abuso sexual contra crianças é morto em ação policial no Ceará

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Tauá, responsável pelas investigações, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. A mulher de 29 anos foi autuada por crime contra a fé pública e uso de documento falso.

A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para identificar a participação de outras pessoas no esquema criminoso.

Assuntos Relacionados
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Segurança

Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra um policial civil do DHPP, fardado, com balaclava e colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil ao fundo.
Segurança

Idosa e irmã foram mortas em Fortaleza após testemunhar contra integrantes do Comando Vermelho

Um dos acusados pelo Ministério Público do Ceará foi morto em uma megaoperação no Rio de Janeiro.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, grande apreensão de drogas e armas pela Polícia Civil do Ceará, com pacotes e armas em exibição; à direita, um buraco no chão revelando um esconderijo com mais entorpecentes.
Segurança

'Bunker' do tráfico: Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Aquiraz

No local também foram encontradas armas e 600 munições.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um policial federal de costas, fardado e sentado em uma mesa, enquanto realiza uma busca em uma operação policial.
Segurança

Familiares de Marcola e PMs viram réus por lavagem de dinheiro do PCC no CE

Grupo já foi absolvido em outro processo, por integrar organização criminosa.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
podcast sigilo quebrado, caso kaianne.
Segurança

Podcast 'Sigilo Quebrado' estreia nova temporada com bastidores da investigação do Caso Kaianne

Em cinco episódios, a série 'Sol Nascente' detalha como a tecnologia, a desconfiança da família e um brilhante trabalho policial derrubaram o álibi do marido da vítima em Aquiraz.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagens de uma festa lotada em um espaço coberto, com várias pessoas em pé e mesas com garrafas e copos. O ambiente está movimentado e iluminado por luzes artificiais durante a noite.
Segurança

Duas pessoas são assassinadas e outras ficam feridas durante festa em Boa Viagem

Homens armados chegaram atirando durante uma festa na madrugada deste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, dinheiro, armas e munições apreendidos durante a operação Kleptonomos, do Ministério Público do Ceará.
Segurança

PM acusado de fazer parte de quadrilha que protegia traficantes do Comando Vermelho é solto

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), o faturamento da organização criminosa pode ter sido de 300 mil reais.

Geovana Almeida*
07 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança mostra uma rua onde uma pessoa está caída no chão, enquanto duas outras estão próximas; uma delas está ao lado de uma motocicleta parada e outra corre pela calçada. A cena ocorre em área residencial com muros de tijolos e vegetação.
Segurança

Homem é morto a tiros ao lado de criança, em Maranguape; ela não foi atingida

Segundo a SSPDS, a vítima tinha antecedentes criminais.

Redação
07 de Dezembro de 2025
A fotografia mostra uma mulher de cor branca, cabelo liso e escuro, com blusa azul. Ela morreu em Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Investigação sobre morte de mulher segue sem conclusão há 2 anos e 6 meses no CE

A Polícia Civil ainda investiga se ela cometeu suicídio ou foi vítima de feminicídio.

Redação
07 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar estacionada em frente à Controladoria Geral de Disciplina, próximo a outros carros, em Fortaleza.
Segurança

Estupro, ameaças e tentativa de fuga de presos: 20 policiais são investigados no CE

A CGD abriu investigações administrativas contra 10 policiais penais e 8 militares.

Redação
06 de Dezembro de 2025
foto de uma range rover de cor branca destruida apos colisao que matou um entregador em uma motocicleta em fortaleza.
Segurança

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Caso foi no Jangurussu. Motorista foi preso em flagrante.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos de destroços de colisão de carro contra casa em Várzea Alegre, após atropelamento.
Segurança

Duas mulheres morrem atropeladas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Motorista em alta velocidade se chocou contra uma casa após atropelamento.

Redação
06 de Dezembro de 2025
foto de um policial civil.
Segurança

Policial acusado de homicídio e integrar facção é solto no Ceará a mando da Justiça

O crime aconteceu na cidade de Baturité.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma cena de homicídio, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver uma fita de isolamento em uma rua e pessoas próximas.
Segurança

Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses

Fortaleza teve o menor número de mortes violentas em um mês.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fachada do predio do ministerio publico do ceara, no cambeba.
Segurança

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Os contratos somam quase R$ 4 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Segurança

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Emanoela Campelo de melo
05 de Dezembro de 2025
Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza, ao lado da vítima, Elisângela
Segurança

Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza

A mãe da vítima, de 72 anos, também foi agredida pelo homem no dia do crime e teve três costelas fraturadas.

Geovana Almeida*
05 de Dezembro de 2025
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Segurança

Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

As abordagens policiais ocorreram nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

Redação
05 de Dezembro de 2025
viatura da policia militar.
Segurança

PM acusado de liderar milícia na Barra do Ceará tem processo suspenso; entenda

O agente alegou insanidade mental.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Dezembro de 2025