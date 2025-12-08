Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá
Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.
Seis pessoas foram presas em flagrante, nesse domingo (7), por suspeita de fraude em um concurso público no município de Tauá, no Interior do Ceará. Após denúncia, a Polícia Civil (PCCE) fez uma operação em dois locais de prova, em uma escola no bairro Colibris e em uma universidade da região, identificando os suspeitos.
Conforme a PCCE, na escola, foram presos quatro homens, de 44, 26, 44 e 46 anos. Com eles, foram apreendidos um ponto eletrônico e uma bateria de ponto eletrônico, além de anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.
Já na universidade, foram presos um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 29 anos. A suspeita foi flagrada com um documento de outra pessoa e um caderno de prova falso. Já o homem portava o caderno de prova original que teria sido repassado a ele pela suspeita, material que também foi apreendido pela Polícia.
Veja também
Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Tauá, responsável pelas investigações, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. A mulher de 29 anos foi autuada por crime contra a fé pública e uso de documento falso.
A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para identificar a participação de outras pessoas no esquema criminoso.