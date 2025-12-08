Diário do Nordeste
Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra

Thiago Greenhalgh de Melo Braun passou por audiência de custódia e segue preso.

Redação
(Atualizado às 14:07)
Segurança
Imagem mostra Thiago Greenhalgh de Melo Braun e carro destruído após a colisão.
Legenda: O motorista de 25 anos teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.
Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal.

Thiago Greenhalgh de Melo Braun, motorista preso em flagrante na última sexta-feira (5) após atropelar e matar o entregador de farmácia Darlei Alves Mesquita, de 26 anos, portava no carro seringas, Viagra e dois vidros de Ketamina, uma espécie de anestésico dissociativo.

As informações constam no auto de prisão em flagrante do motorista, ao qual o Diário do Nordeste teve acesso. Thiago passou por audiência de custódia no sábado (6) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A juíza também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele.

Após o atropelamento, ainda conforme o documento, o motorista de 25 anos estava sem noção do que havia ocorrido e não conseguia responder aos policiais sobre o caso. 

Em nota, a defesa de Thiago Greenhalgh disse que acompanha o caso e adotará todas as medidas jurídicas cabíveis dentro do rito processual, esclarecendo que só se pronunciará nos autos processuais. 

O que é ketamina?

A ketamina, também chamada de cetamina, é um medicamento de efeito anestésico que pode causar efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar e tem potencial sedativo se usada como droga recreativa. 

Relembre o caso

Darlei Alves Mesquita estava em sua motocicleta, com a qual fazia entregas para uma farmácia, quando foi atingido pelo carro Range Rover conduzido em alta velocidade por Thiago. O caso foi na noite de sexta-feira, no bairro Jangurussu. O entregador morreu no local. 

Na colisão, o motorista ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais, "causando o desabamento de parte da estrutura", segundo nota da Polícia Militar do Ceará. Parte do muro caiu em cima de cinco gatos e um cachorro, que não resistiram aos ferimentos.

O Diário do Nordeste recebeu imagens do local do atropelamento. Nelas, é possível perceber que o veículo avançou contra barracas de feira que estavam montadas no bairro. 

