Cachorro é morto com tiro após morder policial dentro de quartel em Sobral

Um cachorro foi morto com um tiro após um policial ter sido atacado em um quartel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Sobral, no interior do Ceará. O caso aconteceu às 22h de sábado (6), no 3º Batalhão da corporação.

Veja também Segurança Barco é incendiado após proprietário sofrer extorsão de facção no Ceará Segurança Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

Em nota, a PMCE disse que o agente estava chegando ao local para iniciar o serviço, quando cães avançaram contra ele. Durante o ataque, ele sofreu uma mordida na perna e efetuou o disparo da arma de fogo para se proteger, segundo a PM.

O policial, lotado na 1ª Companhia do batalhão, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, ao Hospital Regional Norte. No local, além do atendimento médico, precisou receber a vacina antirrábica.

Detalhes do caso

O militar foi ouvido pelo supervisor de policiamento e liberado após apresentar atestado médico. O cachorro morreu ainda dentro das dependências do quartel.

"O comando da unidade está elaborando relatório circunstanciado com todos os elementos do fato, que será encaminhado para deliberação e adoção das providências institucionais cabíveis", detalhou a corporação, em nota.