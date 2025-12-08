Homem coloca fogo no próprio irmão no Crato, interior do Ceará

Um homem ateou fogo no próprio irmão na manhã desse domingo (7), no Crato, no interior do Ceará. O crime foi cometido após uma discussão entre os dois, que estavam bebendo juntos na casa da mãe, no Alto da Penha.

A Polícia foi acionada por volta de 8h40, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo o boletim de ocorrência, Jackson Rafael da Silva Soares se mudou para a casa da mãe há cerca de três dias após discutir com a companheira. Na noite de sábado (6), ele e o irmão, Paulo Roberto da Silva Soares, ingeriam bebida alcoólica.

Houve uma briga, e Paulo ameaçou matá-lo. Finalizada a discussão, Jackson foi dormir, mas Paulo permaneceu bebendo com outra pessoa madrugada adentro, até que, por volta de 7h do domingo, foi até o local em que o irmão dormia, despejou gasolina sobre ele e ateou fogo, causando queimaduras graves.

Jackson gritou por socorro e foi resgatado pela irmã, Maria de Fátima da Silva Soares, e por um vizinho, que conseguiu conter o fogo e o levou a um hospital — ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Veja também Segurança Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra Segurança Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

Suspeito fugiu

O relatório policial aponta ainda que uma equipe da Força Tática realizou diligências até o local do crime para tentar prender o suspeito, mas ele já tinha fugido.

"Populares relataram que o viram passando de moto e que algumas pessoas tentaram alcançá-lo, possivelmente para linchamento", conclui o documento.

O caso de lesão corporal é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Crato.