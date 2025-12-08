Homem coloca fogo no próprio irmão no Crato, interior do Ceará
Os dois estavam bebendo na casa da mãe quando discutiram.
Um homem ateou fogo no próprio irmão na manhã desse domingo (7), no Crato, no interior do Ceará. O crime foi cometido após uma discussão entre os dois, que estavam bebendo juntos na casa da mãe, no Alto da Penha.
A Polícia foi acionada por volta de 8h40, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Segundo o boletim de ocorrência, Jackson Rafael da Silva Soares se mudou para a casa da mãe há cerca de três dias após discutir com a companheira. Na noite de sábado (6), ele e o irmão, Paulo Roberto da Silva Soares, ingeriam bebida alcoólica.
Houve uma briga, e Paulo ameaçou matá-lo. Finalizada a discussão, Jackson foi dormir, mas Paulo permaneceu bebendo com outra pessoa madrugada adentro, até que, por volta de 7h do domingo, foi até o local em que o irmão dormia, despejou gasolina sobre ele e ateou fogo, causando queimaduras graves.
Jackson gritou por socorro e foi resgatado pela irmã, Maria de Fátima da Silva Soares, e por um vizinho, que conseguiu conter o fogo e o levou a um hospital — ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
Suspeito fugiu
O relatório policial aponta ainda que uma equipe da Força Tática realizou diligências até o local do crime para tentar prender o suspeito, mas ele já tinha fugido.
"Populares relataram que o viram passando de moto e que algumas pessoas tentaram alcançá-lo, possivelmente para linchamento", conclui o documento.
O caso de lesão corporal é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Crato.