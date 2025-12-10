Diário do Nordeste
Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (10) e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.
+Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (10): R$ 11 milhões. 

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados. 

Também é possível tentar a sorte na Dupla Sena, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 2,4 milhões.

Mais chances de enricar

A Lotofácil e a Lotomania são outros concursos que podem valer a pena apostar, já que sorteiam R$ 1,8 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente.  

Já a Quina, a Loteria Federal e a Super Sete pagam os menores valores da noite: R$ 600 mil, cerca de R$ 500 mil e R$ 300 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 11 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Dupla Sena R$ 6,3 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Lotomania R$ 1,6 milhão Acertar os 20 números sorteados.
Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Loteria Federal  Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. 
Super Sete  R$ 300 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.   

teaser image
Negócios

Nove em cada dez moradores de áreas rurais do Ceará não têm acesso ao 5G

teaser image
Negócios

Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

