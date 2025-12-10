Com +Milionária sorteando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (10): R$ 11 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Dupla Sena, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 2,4 milhões.

Mais chances de enricar

A Lotofácil e a Lotomania são outros concursos que podem valer a pena apostar, já que sorteiam R$ 1,8 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente.

Já a Quina, a Loteria Federal e a Super Sete pagam os menores valores da noite: R$ 600 mil, cerca de R$ 500 mil e R$ 300 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar +Milionária R$ 11 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Dupla Sena R$ 6,3 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,6 milhão Acertar os 20 números sorteados. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas. Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. Super Sete R$ 300 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

