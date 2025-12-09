Relator vota para não antecipar prorrogação do Contrato de Concessão da Enel no Ceará

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, votou para não recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a antecipação da prorrogação do Contrato de Concessão de Distribuição da Enel Ceará. No entanto, a análise foi adiada após o diretor Gentil Nogueira pedir vistas, nesta terça-feira (9).

A definição só será debatida em uma futura reunião, que ainda não possui data marcada. Fernando Mosna, que é relator do processo de requerimento de prorrogação, detalhou em seu voto que a Enel não atendeu aos critérios exigidos.

"Dentro do horizonte de análise estabelecido pelo § 7º do art. 2º do Decreto nº 12.068/2024, a concessionária descumpriu o critério de eficiência da continuidade do fornecimento", escreveu.

Por isso, ele acrescentou que a Enel "não demonstrou atender aos requisitos para a prorrogação da concessão, com base no inciso I, § 1º, art. 2º do Decreto nº 12.068/2024".

Veja também Negócios Quanto custam os imóveis nos bairros mais caros de Fortaleza? Veja preços e locais Negócios Dois municípios do Ceará estão entre as cidades com mais acessos à internet do País; veja quais

Plano de Resultados da Enel

Em nota, a Enel Distribuição Ceará afirmou que a avaliação da Aneel faz parte do processo de prorrogação antecipada das concessões.

"A companhia apresentou um Plano de Resultados, que foi aprovado em outubro pelo Ministério de Minas e Energia. A distribuidora vem cumprindo integralmente com todas ações e indicadores previstos no Plano de Resultados, acompanhado regularmente pelo Ministério". Enel Distribuição Ceará Nota oficial

A Enel ainda declarou que a empresa está atendendo aos requisitos estabelecidos no Decreto sobre a prorrogação antecipada.

Medidas da Enel

Dentre algumas medidas tomadas neste ano, estão:

Podas preventivas;

Reforço na contratação de profissionais de campo;

Investimento de R$ 1,3 bilhão destinado ao avanço na modernização de 23 subestações e à construção de novas linhas de alta tensão.

A Enel Distribuição Ceará busca consolidar as condições técnicas e regulatórias necessárias para a prorrogação antecipada do contrato com a conclusão das ações previstas até dezembro deste ano.