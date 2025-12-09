CEO da Scantech: 2025 foi bom para o varejo e a economia do Ceará

Thomaz Machado, CEO da Scantech Brasil, plataforma especializada em soluções para a indústria, o varejo e a distribuição, disse nesta terça-feira, 9, falando em Fortaleza para fornecedores, clientes e convidados da rede de Supermercado Pinheiro, que 2025 foi um ano desafiador, mas com bons resultados para a economia do Ceará, que cresceu mais do que a do país como um todo, e para o varejo cearense, “especialmente para a rede Pinheiro, que também cresceu mais do que o esperado”.

Thomaz Machado revelou, igualmente, as tendências para 2026, entre as quais destacou dois fatores que contribuirão para o aumento ou a redução do desempenho varejista no próximo ano: o clima, destacadamente na região Sul, e a renda disponível do consumidor, algo que deverá melhorar como consequência da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais,

Entre os que participaram do evento, estiveram Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias (Fiec); Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste no Ceará; e Pio Rodrigues, um dos líderes do comércio varejista cearense. Os três concordaram com as opiniões do palestrante.

De acordo com Thomaz Machado, o consumidor brasileiro – o cearense no meio – agora é “seletivo”, razão pela qual se tornou “multicanal”, ou seja, olha primeiro os produtos das lojas “on line” para depois fazer compra na loja física. Mas o mesmo consumidor está preocupado com 2026, sendo que 30% deles, de acordo com pesquisa da MacKinsey, estão dispostos a gastar menos no próximo ano.

Além disso, o consumidor brasileiro aliou-se ao “novo saudável”, e por isto elegeu alguns produtos cmo preferidos, como os lácteos protéicos, os energéticos e os zero de açúcar.

“É por isto que estão surgindo academias de ginástica no mesmo espaço onde operam os supermercados”, disse Thomaz Machado. E ele tem razão: algumas lojas da rede Pinheiro e da rede Cometa já têm, operando ao seu lado, essas academias.

Depois da fala do CEO da Scantech Brasil, executivos da rede Supermercado Pinheiro expuseram a performance de cada uma de suas áreas gerenciais. Um deles revelou algo que deixou feliz o presidente da Fiec. Ele disse que a empresa adquiriu um algoritmo criado e desenvolvido, com a ajuda da Inteligência Artificial, pelo Observatório da Indústria, plataforma da Fiec que dispõe de mais de 7 trilhões de informações acerca da economia do Ceará, do Brasil e do mundo. Esse algoritmo está sendo usado, com sucesso, pela Central de Distribuição da rede Pinheiro, reduzindo tempo, perdas e custos de operação.

Ricardo Cavalcante disse à coluna que, “no mundo digital em que vivem hoje todos os ramos da atividade econômica, a tecnologia é aliada vital das empresas”. Ele disse: