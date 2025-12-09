Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, volta a julgar, nesta terça-feira (9), a cobrança de ingressos para acessar a Vila de Jericoacoara, no litoral do Ceará. A temática já havia sido analisada e negada em primeira instância, em outubro deste ano.

O recurso da concessionária Urbia Cataratas, que é responsável pela administração do Parque Nacional de Jericoacoara, segue na tentativa de exigir uma taxa inicial de R$ 50 por dia para a visitação do local. Gradualmente, ano a ano, esse valor diário deve aumentar, até atingir o custo de R$ 120/dia em até cinco anos.

Julgamento sobre cobrança

Por dois votos a um, o TRF5 já havia decidido, no último 21 de outubro, que a cobrança deveria ser restringida apenas às atrações da Vila. À época, a concessionária também propunha a realização de obras na região, medida que foi autorizada pela Justiça.

Veja também Negócios Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116? Negócios Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

O recurso atual foi apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável por gerenciar as Unidades de Conservação Federais (UCFs), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e trata apenas da cobrança de ingresso.

O Diário do Nordeste contatou a Urbia Cataratas para buscar um posicionamento sobre o assunto. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Repercussões

Durante o andamento das audiências públicas, o ICMBio havia garantido às comunidades locais que o projeto não afetaria a livre entrada à Vila de Jericoacoara.

O presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, Lucimar Vasconcelos, aponta que "insistir nesse julgamento é reabrir uma discussão que já foi decidida e que coloca em risco o futuro da Vila".

Ele afirma que a decisão trará impacto direto para todos os públicos do local — moradores, trabalhadores e turistas —, bem como afetará a economia local e a relação institucional entre Estado, Município e a comunidade tradicional da cidade, que "se sente traída" pela atitude do ICMBio.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.