Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

Julgamento deve acontecer nesta terça-feira (9).

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 13:32)
Negócios
Foto aérea noturna com os dizeres
Legenda: A proposta já havia sido negada pelo TRF5 no final de outubro.
Foto: Divulgação.

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, volta a julgar, nesta terça-feira (9), a cobrança de ingressos para acessar a Vila de Jericoacoara, no litoral do Ceará. A temática já havia sido analisada e negada em primeira instância, em outubro deste ano.

O recurso da concessionária Urbia Cataratas, que é responsável pela administração do Parque Nacional de Jericoacoara, segue na tentativa de exigir uma taxa inicial de R$ 50 por dia para a visitação do local. Gradualmente, ano a ano, esse valor diário deve aumentar, até atingir o custo de R$ 120/dia em até cinco anos.

Julgamento sobre cobrança

Por dois votos a um, o TRF5 já havia decidido, no último 21 de outubro, que a cobrança deveria ser restringida apenas às atrações da Vila. À época, a concessionária também propunha a realização de obras na região, medida que foi autorizada pela Justiça.

Veja também

teaser image
Negócios

Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116?

teaser image
Negócios

Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

O recurso atual foi apresentado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável por gerenciar as Unidades de Conservação Federais (UCFs), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e trata apenas da cobrança de ingresso.

Diário do Nordeste contatou a Urbia Cataratas para buscar um posicionamento sobre o assunto. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Repercussões

Durante o andamento das audiências públicas, o ICMBio havia garantido às comunidades locais que o projeto não afetaria a livre entrada à Vila de Jericoacoara.

O presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, Lucimar Vasconcelos, aponta que "insistir nesse julgamento é reabrir uma discussão que já foi decidida e que coloca em risco o futuro da Vila".

Ele afirma que a decisão trará impacto direto para todos os públicos do local — moradores, trabalhadores e turistas —, bem como afetará a economia local e a relação institucional entre Estado, Município e a comunidade tradicional da cidade, que "se sente traída" pela atitude do ICMBio.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto aérea noturna com os dizeres
Negócios

Justiça volta a analisar cobrança de ingresso para acessar Vila de Jericoacoara

Julgamento deve acontecer nesta terça-feira (9).

Milenna Murta*
Há 42 minutos
imagem mostra avião da AZUL A330Neo
Igor Pires

Exclusivo: Gol receberá 5 aviões de fuselagem larga da Azul para voar para Europa e EUA

Igor Pires
Há 1 hora
Egídio Serpa

CEO da Scantech: 2025 foi bom para o varejo e a economia do Ceará

Thomaz Machado disse, na sua palestra ouvida por 300 convidados da rede Supermercado Pinheiro, que 2026 dependerá do clima e da renda do brasileiro

Egídio Serpa
Há 2 horas
Imagem mostra mão de pessoa entregando ou mostrando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira.
Automóvel

Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Medida altera regras para obtenção do documento e deve reduzir valor.

Carol Melo
09 de Dezembro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Ana Alves

Economia do cuidado: o impacto emocional do dinheiro no fim do ano

Ana Alves
09 de Dezembro de 2025
Foto que contém o nome Eusébio na entrada do município de mesmo nome.
Negócios

Dois municípios do Ceará estão entre as cidades com mais acessos à internet do País; veja quais

Ranking considera acessos de telefonia móvel e banda larga nos municípios.

Luciano Rodrigues
09 de Dezembro de 2025
imagem mostra casinhas com cisterna no interior do Ceará. Ao fundo, tem uma antena para conexão com a internet.
Negócios

Governo dará benefício de ICMS para empresas instalarem 5G em áreas rurais do Ceará

Objetivo é atingir localidades com menor cobertura da faixa no Estado, além de comunidades indígenas e quilombolas.

Luciano Rodrigues
09 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

O "Almoço do Governador" e sua importância pré-eleitoral

Evento tradicional promovido pela Fiec, o deste ano, na próxima sexta-feira, 12, terá de ser visto pelas presenças e pelas ausências

Egídio Serpa
09 de Dezembro de 2025
Questões do Enem 2025.
Papo Carreira

Enem de Belém tem quatro questões antecipadas pelo cearense Edcley Teixeira e colega

Cerca de quatro perguntas foram antecipadas; veja quais.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2859 – Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2859 – Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2859 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3557, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3557, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 782 - Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 782 - Sorteio de segunda-feira, 08/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 782 em 08/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2896 de hoje, segunda-feira, 08/12; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2896 de hoje, segunda-feira, 08/12; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2896 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6897, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6897, desta segunda-feira (08/12); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra fachada das empresas: Paramount, Warner Bros. Discovery e Netflix.
Negócios

Paramount faz oferta hostil de US$ 108 bi pela Warner e supera a Netflix

A nova oferta é de US$ 30 por ação; entenda a disputa.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Equipe médica realiza procedimento cirúrgico em uma sala de operação. Profissionais vestem aventais verdes, toucas descartáveis e luvas estéreis. No centro, há uma mesa cirúrgica com instrumentos e área coberta por campos cirúrgicos. Ao fundo, é possível ver um suporte com bolsa de soro e equipamentos hospitalares.
Papo Carreira

Aprovados são convocados 23 anos após concurso público em Alagoas

As convocações atendem a uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL)

Redação
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém antena de telecomunicações em uma área rural.
Negócios

Nove em cada dez moradores de áreas rurais do Ceará não têm acesso ao 5G

Dados da Anatel apontam discrepância em relação às zonas urbanas.

Luciano Rodrigues
08 de Dezembro de 2025
Mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção do IBGE: veja salários e benefícios para o cargo de SCQ

Processo seletivo oferta 1.110 vagas temporárias para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
08 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

ArcelorMittal: Voluntários da Alegria ajudam 17 mil com ações sociais

Integrado e coordenado por colaboradores da siderúrgica do Pecém, o programa alcançou 114 comunidades no Ceará

Egídio Serpa
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém fluxo de veículos em trecho do Ceará da BR-116.
Negócios

Por que Ceará e Paraíba ficaram de fora do plano de concessões da BR-116?

Trecho que entrecorta o Ceará e a Paraíba não consta nos estudos do Ministério dos Transportes.

Luciano Rodrigues
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro.
Papo Carreira

Segunda etapa do CNU 2025 tem presença de 80% dos inscritos

Veja estados com maior percentual de ausência.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

BNB chama 100 mil agricultores do Ceará para renegociação

Em todos os estados de atuação do banco, há 765 mil produtores rurais na situação de inadimplentes.

Egídio Serpa
08 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (8)

Confira detalhes dos editais e como se candidatar.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra close-up da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mostrando informações e a foto borrada do condutor.
Automóvel

CNH sem autoescola: regras entram em vigor nesta semana

Com renovação automática e grátis para bons condutores, saiba o que mudará.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda-feira (8)

Certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior.

Renato Bezerra
08 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (8).

Redação
08 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Transnordestina nos trilhos: o sonho está vindo de trem

A nova estrada de ferro da região Nordeste já deveria estar em operação, mas a burocracia do Ibama o impede

Egidio Serpa
08 de Dezembro de 2025
Blocos de rochas ornamentais enfileirados em área aberta.
Negócios

Pecém projeta hub de beneficiamento de pedras ornamentais com aporte estimado em R$ 100 milhões

Objetivo é reduzir a complexidade logística atual do setor.

Paloma Vargas
07 de Dezembro de 2025
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

Apostador acertou cinco dezenas. Premiação máxima acumulou para o próximo sorteio.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoas entram em um prédio público por uma porta de vidro aberta; algumas carregam mochilas, sacolas e documentos. O local parece movimentado, com um grupo reunido próximo à entrada e iluminação fluorescente no interior.
Papo Carreira

CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

No total, quase 42,5 mil pessoas foram classificadas para essa etapa.

Redação
07 de Dezembro de 2025