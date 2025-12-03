Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

A General Motors (GM) deve produzir um segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, a partir de 2026.

A planta é inaugurada nesta quarta-feira (3), com presença do presidente Lula. Já está confirmada a produção do Chevrolet Spark, um SUV elétrico.

A GM deve confirmar a produção de um novo modelo, que começa a ser montado em maio de 2026. A informação foi confirmada por Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

“Esse segundo modelo vai ser produzido a partir de maio. É totalmente elétrico, 100%. E no segundo semestre, ainda sem data, vai ser híbrido”, afirmou o gestor.

Danilo Serpa destacou que a produção dos dois modelos da GM deve ocupar parte significativa do que era a fábrica da Troller. Com as negociações para modelos de outras montadoras, o empreendimento deve ser ampliado.

“O polo deve aumentar seis vezes mais do que a área original. Temos área para grandes outras montadoras, que estão em negociação, como também com os sistemistas. Já está pensado nos próximos dez, quinze anos”.

POLO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS

O polo automotivo funcionará no modelo multimarcas, com infraestrutura compartilhada para a produção de carros de diferentes empresas.

A Comexport adquire os direitos de produção e estrutura a linha de montagem dos veículos. Ou seja, a produção é terceirizada pelas montadoras.

A empresa tem planos de expandir a planta, que hoje ocupa 120 mil m². Conforme novos modelos forem adicionados ao portfólio, a área fabril deve escalar, explica Rodrigo Teixeira.