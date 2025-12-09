Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Os homens deram apoio logístico no dia do crime.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança

Dois homens foram presos sob suspeita de participar do furto de joias em um edifício residencial na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Os suspeitos Francisco Elielson Santos Medeiros e Elisson Souza da Silva seriam 'parceiros de crime' das 'ladras do beach tennis' (duas mulheres disfarçadas como praticantes do esporte).

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que a dupla foi presa em flagrante na última sexta-feira (5), no bairro Conjunto Esperança. Eles foram autuados por receptação qualificada e associação criminosa.

O furto aconteceu no último dia 30 de novembro e foi noticiado pelo Diário do Nordeste. Pelo menos cinco Rolex e outras joias foram levados pelas mulheres flagradas pelas câmeras de segurança do condomínio. O material foi avaliado em, pelo menos, R$ 1,2 milhão

Nas imagens, as suspeitas aparecem entrando no prédio pelo elevador de serviço portando bolsas, óculos e viseira. Uma delas ainda mexe no celular enquanto o elevador chega ao andar onde ocorreu o furto.

Veja também

teaser image
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra

teaser image
Segurança

Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

A reportagem apurou que as mulheres não estão mais no Ceará

dois homens presos suspeitos.
Legenda: Os suspeitos foram presos e estão à disposição da Justiça.
Foto: Reprodução.

APOIO LOGÍSTICO

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os dois homens davam apoio logístico ao grupo criminoso e estavam em posse do veículo usado no crime. A reportagem apurou que os suspeitos deixaram as 'ladras' em uma rua no bairro Varjota no mesmo automóvel apreendido dias depois pela Polícia com ele.

Dessa rua, as duas mulheres pegaram um veículo por aplicativo até o prédio, onde elas furtaram as joias e relógios. 

"Os homens também são investigados por integrar um grupo criminoso interestadual especializado em furtos a residências de luxo. O suspeito de 38 anos, já possui antecedentes por receptação. As investigações continuam com o intuito de identificar e prender os demais envolvidos no furto"
PCCE

Veja também

teaser image
Segurança

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Homem é morto a tiros ao lado de criança, em Maranguape; ela não foi atingida

A Polícia destaca que as prisões dos suspeitos "foram realizadas com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri)". 

As buscas continuam para identificar e capturar outros envolvidos no crime.

PORTEIRO DEMITIDO

O porteiro do edifício Titan trabalhava no local há 15 anos e foi demitido por justa causa após permitir a entrada das suspeitas. Conforme a esposa do porteiro, “ele confundiu as duas com moradoras do condomínio”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza
Segurança

Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Os homens deram apoio logístico no dia do crime.

Redação
Há 37 minutos
Policial segura arma. Imagem mostra apenas braços e mãos segurando a arma.
Segurança

Lista dos criminosos mais perigosos do Brasil tem sete procurados do Ceará; veja quem são

Cada Unidade da Federação indicou oito alvos prioritários.

Redação
Há 1 hora
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Homem coloca fogo no próprio irmão no Crato, interior do Ceará

Os dois estavam bebendo na casa da mãe quando discutiram.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem mostra a foto do carro após o acidente e o condutor do veículo, que é um home branco.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza já tinha dado perda total em outro carro

Thiago Greenhalgh de Melo Braun teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem de um policial militar fardado para matéria sobre morte de cachorro dentro de quartel.
Segurança

Cachorro é morto com tiro após morder policial dentro de quartel em Sobral

O agente foi encaminhado a uma unidade de saúde e recebeu a vacina antirrábica.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um barco, de cor branca, sendo incendiado em alto mar. A embarcação tem escrito 'Heloísa Martins. Camocim, Ceará'.
Segurança

Barco é incendiado após proprietário sofrer extorsão de facção no Ceará

A embarcação seria avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Redação
08 de Dezembro de 2025
As fotos mostram um guarda-roupa de portas abertas e uma cama com o baú também aberto, com pertences pessoais revirados.
Segurança

Policiais são suspeitos de invadir e revirar casa de PM morta por companheiro policial no CE

A Controladoria Geral de Disciplina investiga o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape
Segurança

15 metros de profundidade, luz e ar-condicionado: veja ‘bunker do crime’ no Iguape

Dois suspeitos foram presos e mais de uma tonelada de drogas apreendida.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Thiago Greenhalgh de Melo Braun e carro destruído após a colisão.
Segurança

Motorista que matou entregador em Fortaleza portava seringas, ketamina e Viagra

Thiago Greenhalgh de Melo Braun passou por audiência de custódia e segue preso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Segurança

Seis pessoas são presas por fraude em concurso em Tauá

Suspeitos foram apreendidos com ponto eletrônico, anotações de gabarito, smartwatches e aparelhos celulares.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do DHPP, fardado, com balaclava e colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil ao fundo.
Segurança

Idosa e irmã foram mortas em Fortaleza após testemunhar contra integrantes do Comando Vermelho

Um dos acusados pelo Ministério Público do Ceará foi morto em uma megaoperação no Rio de Janeiro.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, grande apreensão de drogas e armas pela Polícia Civil do Ceará, com pacotes e armas em exibição; à direita, um buraco no chão revelando um esconderijo com mais entorpecentes.
Segurança

'Bunker' do tráfico: Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em Aquiraz

No local também foram encontradas armas e 600 munições.

Redação
08 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um policial federal de costas, fardado e sentado em uma mesa, enquanto realiza uma busca em uma operação policial.
Segurança

Familiares de Marcola e PMs viram réus por lavagem de dinheiro do PCC no CE

Grupo já foi absolvido em outro processo, por integrar organização criminosa.

Messias Borges
08 de Dezembro de 2025
podcast sigilo quebrado, caso kaianne.
Segurança

Podcast 'Sigilo Quebrado' estreia nova temporada com bastidores da investigação do Caso Kaianne

Em cinco episódios, a série 'Sol Nascente' detalha como a tecnologia, a desconfiança da família e um brilhante trabalho policial derrubaram o álibi do marido da vítima em Aquiraz.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagens de uma festa lotada em um espaço coberto, com várias pessoas em pé e mesas com garrafas e copos. O ambiente está movimentado e iluminado por luzes artificiais durante a noite.
Segurança

Duas pessoas são assassinadas e outras ficam feridas durante festa em Boa Viagem

Homens armados chegaram atirando durante uma festa na madrugada deste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, dinheiro, armas e munições apreendidos durante a operação Kleptonomos, do Ministério Público do Ceará.
Segurança

PM acusado de fazer parte de quadrilha que protegia traficantes do Comando Vermelho é solto

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), o faturamento da organização criminosa pode ter sido de 300 mil reais.

Geovana Almeida*
07 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança mostra uma rua onde uma pessoa está caída no chão, enquanto duas outras estão próximas; uma delas está ao lado de uma motocicleta parada e outra corre pela calçada. A cena ocorre em área residencial com muros de tijolos e vegetação.
Segurança

Homem é morto a tiros ao lado de criança, em Maranguape; ela não foi atingida

Segundo a SSPDS, a vítima tinha antecedentes criminais.

Redação
07 de Dezembro de 2025
A fotografia mostra uma mulher de cor branca, cabelo liso e escuro, com blusa azul. Ela morreu em Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Investigação sobre morte de mulher segue sem conclusão há 2 anos e 6 meses no CE

A Polícia Civil ainda investiga se ela cometeu suicídio ou foi vítima de feminicídio.

Redação
07 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar estacionada em frente à Controladoria Geral de Disciplina, próximo a outros carros, em Fortaleza.
Segurança

Estupro, ameaças e tentativa de fuga de presos: 20 policiais são investigados no CE

A CGD abriu investigações administrativas contra 10 policiais penais e 8 militares.

Redação
06 de Dezembro de 2025
foto de uma range rover de cor branca destruida apos colisao que matou um entregador em uma motocicleta em fortaleza.
Segurança

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Caso foi no Jangurussu. Motorista foi preso em flagrante.

Redação
06 de Dezembro de 2025