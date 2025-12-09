Parceiros das 'ladras do beach tennis' que furtavam joias na Beira-Mar são presos em Fortaleza

Dois homens foram presos sob suspeita de participar do furto de joias em um edifício residencial na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Os suspeitos Francisco Elielson Santos Medeiros e Elisson Souza da Silva seriam 'parceiros de crime' das 'ladras do beach tennis' (duas mulheres disfarçadas como praticantes do esporte).

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que a dupla foi presa em flagrante na última sexta-feira (5), no bairro Conjunto Esperança. Eles foram autuados por receptação qualificada e associação criminosa.

O furto aconteceu no último dia 30 de novembro e foi noticiado pelo Diário do Nordeste. Pelo menos cinco Rolex e outras joias foram levados pelas mulheres flagradas pelas câmeras de segurança do condomínio. O material foi avaliado em, pelo menos, R$ 1,2 milhão

Nas imagens, as suspeitas aparecem entrando no prédio pelo elevador de serviço portando bolsas, óculos e viseira. Uma delas ainda mexe no celular enquanto o elevador chega ao andar onde ocorreu o furto.

A reportagem apurou que as mulheres não estão mais no Ceará

Legenda: Os suspeitos foram presos e estão à disposição da Justiça. Foto: Reprodução.

APOIO LOGÍSTICO

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), os dois homens davam apoio logístico ao grupo criminoso e estavam em posse do veículo usado no crime. A reportagem apurou que os suspeitos deixaram as 'ladras' em uma rua no bairro Varjota no mesmo automóvel apreendido dias depois pela Polícia com ele.

Dessa rua, as duas mulheres pegaram um veículo por aplicativo até o prédio, onde elas furtaram as joias e relógios.

"Os homens também são investigados por integrar um grupo criminoso interestadual especializado em furtos a residências de luxo. O suspeito de 38 anos, já possui antecedentes por receptação. As investigações continuam com o intuito de identificar e prender os demais envolvidos no furto" PCCE

A Polícia destaca que as prisões dos suspeitos "foram realizadas com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip) do Departamento de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri)".

As buscas continuam para identificar e capturar outros envolvidos no crime.

PORTEIRO DEMITIDO

O porteiro do edifício Titan trabalhava no local há 15 anos e foi demitido por justa causa após permitir a entrada das suspeitas. Conforme a esposa do porteiro, “ele confundiu as duas com moradoras do condomínio”.