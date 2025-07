Suspeito de ter matado criança de sete anos a tiros na Barra do Ceará é preso em Fortaleza

O suspeito de praticar um crime doloso contra uma criança de sete anos na Barra do Ceará foi preso nesse sábado (26) pela Polícia Civil. A ação aconteceu no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Segundo a Polícia, o homem tem 26 anos e já possuía passagens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio doloso, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Veja também Segurança Caminhão que veio do RJ para o Ceará com 145 kg de drogas e quatro armas é interceptado pela Polícia Segurança Com cidades entre as mais violentas, governador do Ceará quer reforço em áreas críticas e aumento de policiais

A prisão foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com apoio do Departamento de Inteligência Policial e da equipe do Departamento de Polícia da Capital. A partir da localização do suspeito, os policiais realizaram um cerco, impedindo a fuga do alvo.

Agora, o homem encontra-se à disposição da Justiça.

Entenda o caso da criança morta

O crime contra a criança de sete anos, baleada pelo suspeito, aconteceu na noite da última quinta-feira (24) no bairro Barra do Ceará. Na ocasião, um homem também foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas resistiu e foi socorrido a uma unidade de saúde.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) emitiu uma nota sobre o ocorrido. "A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência".

O caso foi registrado como homicídio doloso e a investigação ficou a cargo da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.