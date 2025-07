Criança de sete anos é morta a tiros na Barra do Ceará, em Fortaleza

Uma criança de sete anos foi baleada e morreu no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (24). Na ocasião, um homem também foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas resistiu e foi socorrido a uma unidade de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumprem diligências para encontrar os suspeitos.

"A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência", disse a SSPDS, em nota.

O caso foi registrado como homicídio doloso. A investigação está a cargo da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).