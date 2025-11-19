Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Um correspondente de uma agência bancária, de 28 anos, foi preso suspeito de ter feito quase 70 vítimas usando os dados delas para realizar empréstimos. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa terça-feira (18).

O suspeito já possuía antecedentes criminais pelo crime de estelionato, e foi preso na cidade de Ipu, Interior do Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Com base nos levantamentos investigativos, o indivíduo se utilizava de sua função para ludibriar as vítimas, que moravam nas cidades de Ipu, Ipueiras e Sobral.

Ele negociava os empréstimos e ficava com parte do dinheiro sem que a vítima soubesse. Ainda com base nas investigações, o indivíduo chegou a usar os dados das vítimas para realizar empréstimos sem o conhecimento delas.

Diante da gravidade do caso, três procedimentos foram instaurados e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. Com as decisões judiciais em mãos, os oficiais conseguiram êxito na prisão do alvo.

Nessa terça-feira (18), os mandados de prisão preventiva pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, estelionato, falsidade ideológica e invasão de dispositivo de informática foram cumpridos em desfavor dele que, neste momento, segue à disposição da Justiça.