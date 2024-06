Motorista de app é preso suspeito de participação em roubo com restrição de liberdade em Ipu, no CE

Um homem foi preso em Itaitinga, no Ceará, alvo de um mandado de prisão temporária cumprido em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa terça-feira (25). O alvo, que tem 30 anos, é investigado por participar em crime de roubo com restrição de liberdade, registrado no município de Ipu.

Os envolvidos no crime em questão invadiram uma residência, renderam uma família e levaram objetos e pertences das vítimas. O caso foi registrado na madrugada do último dia 7 de junho, em Ipu.

As investigações da Polícia Civil resultaram no paradeiro de um dos alvos, que foi localizado em Itaitinga. O suspeito estava atuando como motorista de aplicativo e é acusado de ter dado apoio ao crime conduzindo o veículo.

Ele, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o mandado de prisão foi cumprido. Agora, está à disposição da Justiça.

Em nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a PCCE aponta que "segue com as investigações com a finalidade de identificar e prender outros indivíduos envolvidos na ação criminosa".

Outro homem, de 25 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi localizado e preso no último dia 19, na cidade de Ipu. Além disso, outros dois suspeitos foram presos no dia 10, na mesma cidade. Já o veículo utilizado na ação criminosa foi localizado no mesmo dia do crime, em Itaitinga.