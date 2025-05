Suspeito de tentativa de roubo na UFC troca tiros com a polícia ao ser preso em Fortaleza

Um homem de 35 anos, suspeito de tentar roubar a arma de um vigilante da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Pici, nesta quinta-feira (15), trocou tiros com agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante a prisão.

O indivíduo ainda roubou uma moto após a tentativa de roubo, e foi capturado no bairro Bela Vista, em Fortaleza, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele foi atingido pelos PMs e socorrido para uma unidade de saúde, onde está sob escolta. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, tentativa de homicídio contra os PMs e roubo de veículo e colocado à disposição da Justiça.

PÂNICO NO CAMPUS

Mais cedo, o Diário do Nordeste informou que estudantes da instituição relataram momentos de tensão, após ouvirem disparos de arma de fogo nas proximidades do Bloco 334, no Campus do Pici.

Em nota a reportagem, a UFC informou que criou um grupo de trabalho para "discutir e implementar ações de segurança na Universidade".

Segundo a universidade, "a comunidade acadêmica será consultada sobre a adoção de medidas como vídeo-segurança e controle de acesso, entre outras. Essa política inclui também obras de infraestrutura, como melhoria da iluminação do campus".

"Além de manter postos de vigilância, como o localizado na entrada do campus onde houve a ocorrência, a empresa de segurança contratada pela UFC realiza rondas motorizadas. A Polícia Militar também possui um posto e um ponto de apoio no campus", indicou a Universidade.

