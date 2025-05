Alagoana é presa com R$ 2,1 mil em notas falsas, no Interior do Ceará

A Guarda Civil Metropolitana de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (15), uma alagoana de 21 anos suspeita de utilizar notas falsas na compra de mercadorias. Segundo a corporação, ela estava sob a posse de três cédulas falsificadas de R$ 100 e nove de R$ 200, totalizando R$ 2,1 mil.

Por meio das redes sociais, o secretário de segurança do município, Cláudio Luz e Silva, publicou um vídeo em que membros da corporação detalham a prisão da suspeita, identificada como Mikelly Bispo Fernandes.

As autoridades tomaram conhecimento do caso por meio da denúncia de comerciantes locais, que se sentiram lesados ao receberem as notas falsas como pagamento. Um dos policiais acredita que a alagoana atuava em companhia de outra mulher e um homem.

"O homem andava de motocicleta pelos comércios recolhendo o dinheiro. Ela [a alagoana] comprava uma coisa e dava as notas falsas como pagamento, enquanto o dinheiro do troco era recolhido por esse homem", detalha.

Natural de Arapiraca (AL), Mikelly já tinha passagens pelo crime de falsificação de papel-nota em Alagoas e Sergipe. Atualmente, ela está presa na delegacia da Polícia Federal, em Juazeiro do Norte.

