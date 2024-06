Ataque em Fortaleza: "Fui atrás dos meus filhos e achei eles no chão", diz mãe de irmãos baleados

Dois irmãos de oito e 10 anos estão entre as vítimas da tentativa de chacina no Barroso, em Fortaleza. Thaynara Gomes, mãe dos sobreviventes (de identidades preservadas) , se reveza com familiares para acompanhar os meninos, que seguem hospitalizados, tendo um deles levado um tiro na cabeça.

Thaynara trabalhava em uma lanchonete próximo à Areninha e ouviu os disparos: "fui atrás dos meus filhos e achei eles no chão". Ela conta que era costume das crianças brincarem no local às quartas e sextas, e que os tios, também parentes de Daniel Levi Cardoso, 10, morto no ataque, acompanhavam as crianças no momento do crime.

Cinco dias após a tentativa de chacina, o filho mais novo de Thaynara permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ter passado por uma cirurgia de urgência.

"Ele passou por cirurgia e está bem. Continua com os remédios, sedado, sendo medicado para dor, mas respira bem e o coração está bem". Mãe dos meninos

O irmão mais velho foi alvejado com um tiro no peito, que não atingiu nenhum órgão vital: "a bala entrou e saiu", explicou a mãe.

Amigos da família deram início a uma campanha para arrecadar doações às vítimas. Thaynara conta que todo o valor vem sendo usado para pagar o transporte diário de ida e volta ao hospital e, nos próximos dias, para comprar remédios e curativos.

10 pessoas foram baleadas e 2 morreram

'CENA DE TERROR'

Bruna Brandão, tia de Daniel Levi, contou presenciado uma "cena de terror": "foi muito repentino, rápido. Eles atiraram sem ter alvo, foram mais de 50 tiros. Peguei meu filho e corri. Quando cheguei lá e vi, parecia cena de terror. Vi o Danielzinho no chão. Era muito sangue. Ele já não respondia mais, já não estava mais respirando"

"Eu tinha acabado de ver ele sorrindo e no outro ele estava no caixão. A ficha não caiu de tudo o que aconteceu" Tia de Daniel, criança morta na tentativa de chacina

Além do menino, a dona de casa Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos, morreu na tentativa de chacina. Testemunhas contam que a vítima foi alvejada enquanto tentava defender as crianças.

SUSPEITOS PRESOS

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontam que o crime foi motivado por uma guerra entre facções. Pelo menos cinco pessoas estariam envolvidas. 1 adolescente e quatro adultos foram capturados.

Os suspeitos pelo crime identificados até essa segunda-feira (24) são: Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Cesario Mariano da Silva Junior; Narcelio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'.

Todos eles são apontados como ex-integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), rasgaram a camisa, ou seja, saíram do CV, e passaram a integrar a 'Massa Carcerária' ou 'Tudo Neutro' (TDN).

Os suspeitos, conforme a reportagem apurou, "agem nas localidades do 'Barreirão', (no bairro Cajazeiras), e da Conquista, e estão atuando em conjunto nas ações criminosas".