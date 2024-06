Terceiro suspeito de tentativa de chacina no Barroso é preso

Um terceiro suspeito da tentativa de chacina em uma Areninha do bairro Barroso, em Fortaleza, foi preso neste domingo (23). Uma idosa e uma criança morreram e outras 8 crianças e adolescentes foram baleadas no tiroteio, que ocorreu na noite de sexta-feira (21).

O suspeito de 22 anos foi localizado no bairro Jardim das Oliveiras, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele já tem passagens na polícia por homicídio, integrar organização criminosa, roubos e tráfico de drogas.

No sábado (22), um homem e um adolescente, de idades não confirmadas, foram capturados suspeitos do crime. Eles foram foram encontrados na Grande Messejana e havia mandados de prisão em aberto contra os suspeitos.

O delegado Márcio Gutiérrez, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), informou que os dois suspeitos quebraram o celular no momento da captura, na tentativa de destruir provas do crime.

A suspeita é que o tiroteio tenha tido como motivação a intimidação, na tentativa de coagir a população, segundo o delegado geral. Mais informações sobre a investigação serão divulgadas em coletiva de imprensa às 16h deste domingo.

CINCO VÍTIMAS SEGUEM INTERNADAS

Três das oito crianças e adolescentes baleadas na tentativa de chacina receberam alta entre sábado (22) e este domingo (23), segundo a direção do hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).

As outras cinco seguem em atendimento na unidade de saúde, com acompanhamento de equipes clínicas e cirúrgicas do hospital.

Ao todo, três meninas, de 11, 13 e 16 anos, e cinco meninos, de 8, 9, 10, 15 e 16 anos, foram baleadas na ação criminosa, que ocorreu na Areninha Campo Barroso. Uma mulher e uma criança também foram atingidas por disparos de arma de fogo e faleceram.

O IJF não divulgou a idade nem o gênero das vítimas que receberam alta para preservar a identidade dos menores de idade.

SEQUÊNCIA DE CRIMES

Apenas na última sexta-feira (21), tentativa de chacina e outros crimes foram registrados em Fortaleza e em Caucaia. Quatro homicídios – três na Capital e um na cidade da Região Metropolitana – aconteceram ao longo da noite.

Na quinta-feira (20), uma chacina foi registrada em Viçosa do Ceará, com oito mortos e uma pessoa ferida. O caso foi na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da Cidade.

As vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e motocicletas no local. Os atiradores teriam retirado as vítimas do estabelecimento e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, dispararam contra nove pessoas.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que irá acionar policiais de folga que quiserem atuar no combate aos crimes. A medida representa um incremento de 20% no número de profissionais - na prática, cerca de 1.300 a mais nas operações.

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, o Governo fará um aumento do aporte financeiro destinado às operações policiais. Deste modo, agentes de segurança que estariam de folga poderão atuar nas mobilizações.

A assessoria de comunicação do Governo divulgou que Fortaleza não registrou nenhum caso de homicídio, entre as 20h de sábado e as 5h de domingo.