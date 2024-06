Homem é morto a tiros e mais 2 pessoas são feridas em Pacatuba, no Ceará

Um homem de 28 anos morreu na noite de sexta-feira (21), em um imóvel localizado no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), duas pessoas ficaram feridas na ação criminosa.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também Segurança 9 crianças e adolescentes foram baleados em tentativa de chacina em Fortaleza; 1 criança morreu Segurança Duas pessoas são mortas em tiroteio registrado em pizzaria do bairro Mondubim, em Fortaleza

Segundo informações preliminares repassadas pela SSPDS, a vítima tinha registros criminais por porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo, receptação, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O estado de saúde das duas pessoas feridas não foi informado pela Pasta.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Veja também Segurança Elmano diz que recentes ações de criminosos no CE não intimidam e cogita pedir apoio federal

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.