Duas pessoas são mortas em tiroteio registrado em pizzaria do bairro Mondubim, em Fortaleza

Duas pessoas, de 23 e 30 anos, foram mortas após serem atingidas em um tiroteio na calçada de uma lanchonete, no bairro Mondubim, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (21). O Diário do Nordeste apurou que a ação criminosa ocorreu por volta de 21h. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja vídeo

Conforme a TV Verdes Mares, uma das vítimas era cliente e morava em frente ao estabelecimento. A outra atuava como entregador do local. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver três homens chegando ao estabelecimento comercial e disparando contra uma das vítimas. Também é possível ver clientes fugindo correndo do restaurante. Diversos tiros são disparados no homem de 23 anos, que morreu no local.

"Na ocasião, dois homens foram lesionados por disparos de arma de fogo, em via pública. Um homem de 23 anos morreu no local. A segunda vítima, um homem de 30 anos, foi socorrida e foi a óbito na unidade de saúde", diz nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

A Pasta ainda explicou que equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.

Tentativa de Chacina no Barroso

Uma mulher e uma criança foram mortas em uma tentativa de chacina na noite desta sexta-feira (21), na Areninha Campo Barroso, Grande Messejana, em Fortaleza. O equipamento está localizado na Rua João Ferreira, esquina com Guilherme Assunção. A reportagem apurou que as forças de segurança foram acionadas às 20h50.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Pasta também declarou que as vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.

Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram ao local em dois carros. "A policial civil falou para mim que [os suspeitos] vinham em dois carros. A galera não 'tava' com arma de pequeno calibre, porque tem muita bala no chão", contou um morador.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, muita gente gritava e chorava no local, em meio ao desespero em prestar socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas baleadas. Diversas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local.

Outros crimes registrados na sexta-feira (21)

Além da tentativa de chacina e dois assassinatos no Mondubim, outros crimes foram registrados em Fortaleza e na Região Metropolitana, na noite desta sexta-feira (21). Foram dois homicídios na capital, nos bairros Messejana e Siqueira, e dois em Caucaia e em Pacatuba.

Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma em Messejana e outra no Parque Santa Rosa.