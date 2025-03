Secretário de Meio Ambiente de Canindé é preso suspeito de estupro de vulnerável

O secretário de Meio Ambiente de Canindé, Antônio Gleison Lopes Feitosa, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (18) no Município. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 40 anos, é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.

Ao Diário do Nordeste, a corporação detalhou que as investigações sobre o caso iniciaram em 27 de fevereiro, após a mãe da vítima denunciar o indivíduo às autoridades.

Em seguida, equipes ouviram testemunhas e realizaram requisições periciais e levantamentos de campo que resultaram no pedido de prisão preventiva contra o suspeito, cumprido nesta terça-feira.

A identidade de Gleison Feitosa, ex-vereador de Canindé, foi confirmada pela Prefeitura. No comunicado à reportagem, a Administração destacou que a detenção não tem relação com o cargo ocupado pelo suspeito no Executivo.

"A Prefeitura espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível para adotarmos as medidas cabíveis pertinentes."

Gleison Feitosa foi oficialmente nomeado titular da Sema no início deste mês, segundo informações compartilhadas na conta que ele mantém nas redes sociais.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343-6813 da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.

