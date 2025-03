Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho se ligavam a policiais para cometer diversos crimes em Fortaleza

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), deflagrou a 14ª fase da Operação Gênesis, nesta terça-feira (18), para aprofundar a investigação contra suspeitos de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e de se ligar a policiais para cometer crimes como extorsões e tráfico de drogas, em Fortaleza.

7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra os alvos, em Fortaleza e Itaitinga. Três ordens judiciais foram cumpridas no Sistema Penitenciário do Ceará - contra detentos que já estavam presos por outros crimes. As ordens foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual.

Agentes da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Ceará (SAP) participaram do cumprimento de mandados. Quatro aparelhos celulares foram apreendidos com os suspeitos. Ninguém foi preso.

Os investigadores esperam, com a extração dos dados dos celulares apreendidos, avançar na investigação dos crimes cometidos pela facção Comando Vermelho em conluio com agentes de segurança do Estado. A participação dos suspeitos em ataques criminosos contra provedores de internet também será investigada. A área de atuação da quadrilha era em bairros como Sapiranga e Mondubim, na Capital, além do Município de Itaitinga.

"A operação é resultado de denúncia apresentada pelo Gaeco contra nove integrantes de facções com atuação, principalmente, na capital cearense. Além de integrar organização criminosa, os alvos também foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo", apontou o Ministério Público do Ceará.

Crimes cometidos pela quadrilha

A Operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do Ministério Público, em 2016, para apurar a ação de organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas e de armas, assaltos e homicídios, em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza. A investigação do MPCE contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Durante a investigação, o Gaeco identificou o envolvimento de traficantes com agentes de segurança e ex-agentes, para cometer crimes como extorsão, organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo.

Os alvos das extorsões policiais "eram cuidadosamente escolhidos entre traficantes com considerável poder aquisitivo ou que já tinham alguma passagem pela polícia, o que facilitava as exigências, as abordagens e o alcance das vantagens almejadas pelo grupo. Os agentes públicos tinham acesso ao sistema de informações da Polícia para selecionar as 'vítimas' e planejar as ações", detalha o MPCE.

Em 14 fases da Operação Gênesis, já foram expedidos 110 mandados de prisão preventiva e 151 mandados de busca e apreensão, pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará.

