Integrantes da facção GDE ligados a policiais são alvos de mandados de busca e apreensão no Ceará

Integrantes da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foram alvos de cinco mandados de busca e apreensão, na 13ª fase da Operação Gênesis, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta quarta-feira (29). Os Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) chegou à quadrilha a partir de investigações contra policiais que se ligam a traficantes para cometer crimes, alvos de fases anteriores da Operação.

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza e um, no Município de Pentecoste. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, e cumpridas pelo Ministério Público com o apoio da Policia Civil do Ceará (PCCE). O Gaeco pediu pela prisão do grupo, mas os juízes não deferiram o pedido.

"Nesta fase da operação, o Gaeco descobriu a existência de um núcleo que integra uma facção criminosa local, com atuação preponderante na região do Bom Jardim, em Fortaleza. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, além de porte e comércio ilegal de arma de fogo, falsidade documental, roubo qualificado e receptação", descreveu o MPCE.

O alvo principal da 13ª fase da Operação foi o armeiro da GDE - função responsável pela manutenção e fornecimento de armas de fogo para a organização criminosa. A reportagem apurou que os outros alvos da ofensiva foram "correrias" da facção - pessoas que vendem drogas e cometem outros crimes a mando das chefias. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares, que serão analisados pelos investigadores.

A quadrilha entrou no alvo do Gaeco durante investigações contra policiais, que são suspeitos de se aliar a pequenos e médios traficantes para cometer extorsões a traficantes maiores e outros criminosos, em Fortaleza.

116 mandados de prisão preventiva já foram cumpridos pelo Gaeco, nas outras 12 fases da Operação Gênesis. Com as ordens judiciais da 13ª fase, chegou a 155 o número de mandados de busca e apreensão cumpridos. A primeira fase da Operação foi deflagrada em setembro de 2020.

Relembre as outras fases da Operação