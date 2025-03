Ministério Público denuncia empresário que atropelou mulher grávida e destruiu barbearia no Eusébio

O empresário Taconis Oliveira da Silva, identificado como motorista que, embriagado, atropelou uma mulher e destruiu uma barbearia no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último 9 de março, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na última quarta (12). A informação foi divulgada nesta segunda (17) pelo órgão.

De acordo com o Ministério Público, o empresário foi denunciado por dirigir sob efeito de álcool e acima da velocidade permitida para a via. Além disso, ele deve responder por lesão corporal culposa e por fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

A vítima está grávida de 27 semanas. Conforme a denúncia, ela pilotava uma motocicleta no retorno do trabalho quando, na altura do quilômetro 14 da rodovia estadual CE-040, foi atropelada por um carro e arremessada ao solo, sofrendo diversas lesões.

O motorista fugiu sem prestar qualquer assistência à mulher e, mais à frente, ainda trafegando em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma barbearia, que ficou totalmente destruída. O prejuízo ao proprietário do estabelecimento é estimado em R$ 250 mil.

Veja também Segurança Sete ônibus escolares têm baterias furtadas em Mulungu, interior do CE; aulas foram suspensas nesta segunda-feira (17) Segurança Justiça manda tirar tornozeleira eletrônica de empresário paulista suspeito de comandar 'central de golpes' no Ceará Segurança Loja incendiada e equipamentos quebrados: criminosos voltam a atacar provedores de internet no CE após operação policial

Histórico de alta velocidade

O Ministério Público afirmou que Taconis tem histórico de dirigir em alta velocidade.

Em menos de seis meses, segundo o órgão, ele teria cometido ao menos 12 infrações de trânsito — todas pelo mesmo comportamento — e, inclusive, teria sido preso em flagrante por ter conduzido veículo após ser ingerir bebida alcoólica.

Veja também Segurança Casal e filho de 3 anos morrem em queda de carro em córrego no Interior do Ceará

Barbearia destruída

À época do atropelamento, o Diário do Nordeste divulgou que o dono da barbearia destruída, Gleio Araújo, foi quem denunciou o estado de embriaguez do motorista e publicou registros do que restou do empreendimento.

"Meu negócio, você pode ver, está completamente acabado. Tanto que o carro arrastou o contêiner [onde o estabelecimento funcionava] para outro estacionamento", disse ele.

A Ojuara Barbearia fica na avenida Eusébio de Queiroz e está sem funcionar por tempo indeterminado. O proprietário deu início a uma campanha solidária nas redes sociais para ajudar nos custos da reconstrução do negócio.