Casal e filho de 3 anos morrem em queda de carro em córrego no Interior do Ceará

Um casal e o filho de 3 anos foram encontrados mortos, dentro de um carro que caiu em um córrego, na Região do Cariri, no Interior do Ceará, na manhã deste domingo (16). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Segundo o CBMCE, equipes de resgate foram acionadas para atender a uma ocorrência de queda de veículo em um córrego na estrada que liga Juazeiro do Norte a Caririaçu, na localidade do Sítio Piriti, por volta de 7h.

"Os bombeiros do quartel de Juazeiro do Norte chegaram rapidamente ao local e iniciaram as operações de resgate. No interior do veículo submerso, a aproximadamente 5 metros de profundidade, foram encontradas três vítimas: pai, mãe e filho, uma criança de 3 anos de idade", detalhou a Corporação.

O carro estava com todas as portas trancadas, o que exigiu que a equipe dos bombeiros militares quebrasse os vidros para acessar o interior do automóvel e realizar a remoção dos corpos. A criança ainda estava presa à cadeirinha no banco de trás. O homem tinha 28 anos e a mulher, 33.

Na nota, o Corpo de Bombeiros "lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas. As equipes continuam no local prestando apoio às demais forças de segurança e autoridades competentes".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de mortes acidentais no trânsito, com três vítimas fatais, registradas neste domingo (16), em Caririaçu, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará". A investigação será realizada pela Delegacia Municipal de Caririaçu.