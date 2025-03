Triatleta morre afogada durante competição na Beira Mar, em Fortaleza

Uma atleta de triatlo morreu afogada durante uma competição realizada na manhã deste sábado (15) na Beira Mar de Fortaleza. A professora Ana Zuleica Xavier, conhecida como 'Aninha', se afogou durante o Campeonato Cearense de Aquathlon.

Na competição, os atletas deveriam realizar percursos de corrida e de natação. Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza, o afogamento ocorreu antes da chegada dos guarda-vidas.

“A Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) lamenta o afogamento com vítima fatal ocorrido na orla da cidade antes do início do horário de serviço dos guarda-vidas”, disse em nota.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a atleta foi retirada do mar pela organização do evento. Ana chegou a ser atendida em um hospital, mas não resistiu.

Veja também Ceará Fortaleza recebe voo com 127 deportados dos Estados Unidos Ceará Chuva intensa invade casas no bairro Santa Maria, em Fortaleza: 'As pessoas não dormem' Segurança Provedor de internet que pagar taxa ilegal à facção para não sofrer ataques pode responder por associação criminosa

A Federação de Triathlon do Estado do Ceará, responsável pela competição, afirmou que a atleta foi não se sentiu bem, foi socorrida pelos médicos do evento e levada em uma ambulância para o hospital.

“A Fetriece, na pessoa da nossa presidente Fatima Figueiredo, está dando todo o suporte e apoio a familia da atleta nesse momento de profunda tristeza”, disse a federação em nota de pesar.

ATLETA DEDICADA

A assessoria esportiva Runners, da qual Ana era aluna e estava acompanhando a prova, também lamentou o ocorrido. “Sua dedicação, espírito esportivo e alegria marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, disse em nota.

A assessoria informou que sentiram a falta da atleta na etapa de transição da natação para a corrida. Ela foi encontrada desacordada próximo ao Espigão da Rui Barbosa.

"Ana fazia exames de rotina e apresentava os resultados com frequência para a nossa equipe técnica, ela estava apta a participar da prova. O percurso da prova já era conhecido pela atleta", disse a Runners.

Amigos da atleta comentaram sobre a dedicação dela nas redes sociais. “Eu vi ela largando na corrida tão bem, tão dedicada! Ela morreu fazendo o que gostava”, disse uma.

"Eu a vi hoje durante a prova, gritei seu nome, admirava demais aquele jeito de correr, concentrada, braba! Muito triste", escreveu outra amiga.

A triatleta compartilhava diversos registros de competições em suas redes sociais. Ana chegou a competir no Ironman 70.3, que abrange 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.