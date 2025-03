Chuvas intensas destroem parte de uma das principais avenidas do Eusébio, no Ceará; veja vídeo

As chuvas intensas registradas no Ceará destruíram parte do asfalto da Avenida José Moraes de Almeida no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado (15). A via é uma das principais formas de acesso ao município por ligar a CE-040 à CE–010, nas proximidades do 4º Anel Viário.

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, é possível ver que parte de uma das faixas rompeu em determinado trecho, abrindo uma grande vala na margem da avenida. As imagens mostram um intenso fluxo de água próximo a um muro.

Relatos recebidos pela reportagem evidenciam que, nesse trecho, o receio é de que a estrutura do local seja ainda mais danificada. Isso, além de levar mais perigo aos motoristas, pode deixar a via totalmente intransitável, já que a outra faixa está coberta pela água.

O Diário do Nordeste acionou a Prefeitura de Eusébio para saber sobre possíveis intervenções no local, mas ainda não recebeu resposta. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

CHUVAS INTENSAS

Eusébio é umas das 47 cidades que estão sob o aviso “laranja” do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por conta das condições meteorológicas.

O alerta, que é válido entre este sábado (15) e as 10h de domingo (16), indica "perigo" e prevê um cenário intenso de chuvas: as precipitações podem chegar a 100 mm por dia, associadas a ventos de 60 km/h a 100 km/h.

Para o mesmo período, outros 157 municípios cearenses receberam aviso "amarelo", que aponta "perigo potencial". Nesses locais, há previsão de chuvas de até 50 milímetros (mm) e rajadas de vento de até 60 km/h.

