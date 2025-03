MEC vai formalizar a execução de laboratório de IA e restaurante em novo campus do IFCE na Bezerra de Menezes

O ministro da Educação, Camilo Santana, na tarde desta sexta-feira (14), irá anunciar em Fortaleza o início da execução de restaurante estudantil e de um laboratório de inteligência artificial em um dos novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na Capital, o da Av. Bezerra de Menezes.

A nova unidade foi anunciada pelo Governo Federal em junho de 2024, quando o MEC divulgou investimentos e comunicou a criação de seis novos campi do IFCE no Ceará, sendo 2 em Fortaleza. O outro campus é o de Messejana.

Na tarde desta sexta-feira, Camilo estará na Reitoria do IFCE, no bairro Jardim América, onde irá comunicar o início da execução e dará mais detalhes sobre as intervenções a serem feitas na unidade.

O campus da Bezerra de Menezes abrigava até 2023 a sede da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS). O local foi doado pelo Governo do Estado ao Governo Federal para ser utilizado como IFCE.

A ideia é que como já existe uma grande edificação construída é preciso avaliar o que será aproveitado da estrutura. Em 2024, o Diário do Nordeste noticiou que além de ocupar as instalações, o plano inclui a construção de um novo prédio verticalizado de três pavimentos no pátio central.

Recondução do reitor

Além dos anúncios, o ministro reconduzirá ao cargo de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o professor José Wally Mendonça Menezes.

O reitor foi reeleito, em outubro, e teve 42,7% dos votos. A votação contou com 5.098 votos de estudantes, 1.262 de professores e 831 de técnicos administrativos (TAEs). José Wally Mendonça Menezes é ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), onde cursou Técnico em Telecomunicações.

Ele é graduado (licenciado e bacharel), mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e desde 2010 é professor do IFCE, lecionando no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) do campus de Fortaleza.