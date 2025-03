Execução de laboratório de IA do IFCE da Bezerra de Menezes terá parceria com governo chinês e 90 dias de obras

A execução do laboratório de inteligência artificial do novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza, contará com parceria do governo chinês e tem previsão de conclusão de 90 dias após o início das obras.

Foi o que confirmou o reitor da instituição, José Wally Mendonça Menezes, na tarde desta sexta-feira (14), antes da cerimônia que o reconduziu ao cargo, após ser reeleito em outubro de 2024. A solenidade também oficializa o início da execução do laboratório e do restaurante estudantil do IFCE São Gerardo, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas e de outras autoridades.

O projeto dos equipamentos será concluído no final de março, com a licitação prevista para abril. “A metodologia de construção que vai ser adotada para esse laboratório e para esse restaurante, é uma construção modular que a gente termina essa obra especificamente em 90 dias”, apontou o reitor.

Além de inteligência artificial, o laboratório também deve contemplar as áreas de ciência de dados e criptografia quântica. Conforme Camilo Santana, a ideia é que o novo campus seja inaugurado e receba turmas ainda este ano.

Legenda: Solenidade de recondução de Wally Menezes como reitor do IFCE na Reitoria do Instituto, no bairro Jardim América, em Fortaleza Foto: Divulgação/MEC

RESTAURANTE

A reforma do local, que abrigava a sede da Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS) até 2023, também contempla a construção de um restaurante estudantil.

Segundo José Wally Mendonça Menezes, o projeto faz parte da estratégia voltada para a permanência estudantil, oferecendo alimentação para os discentes. O objetivo é superar um déficit de 28 restaurantes acadêmicos, em que 21 foram construídos e outros sete estão sendo idealizados.

NOVOS CAMPI

A nova unidade no bairro São Gerardo foi anunciada pelo Governo Federal em junho de 2024, quando o MEC divulgou investimentos e comunicou a criação de seis novos campi do IFCE no Ceará, sendo dois em Fortaleza. O outro campus é o de Messejana.

Ao todo, cinco cidades serão contempladas com novos campi, o que somará um total de 8,4 mil novas vagas. As outras quatro unidades vão ser construídas nas cidades de Mauriti, Lavras da Mangabeira, Campos Sales e Cascavel.

"Tem todo aquele trâmite burocrático, a questão do terreno, a licitação da obra. Então, o reitor está atento a isso, está cobrando. Nós demos um prazo até o dia 31 de março para todos os municípios fazerem a doação oficial dos terrenos, se não nós vamos deslocar esses institutos federais para outros locais, há muita demanda. Mas, o Ceará é um dos estados que está avançado pelo trabalho do Wally”, ressaltou Camilo Santana.

