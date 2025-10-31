Diário do Nordeste
montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes

Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação 10 de Setembro de 2025

Ceará

Execução de laboratório de IA do IFCE da Bezerra de Menezes terá parceria com governo chinês e 90 dias de obras

Reforma na antiga sede da SSPDS também contempla restaurante estudantil

Lucas Falconery, Marcos Moreira 14 de Março de 2025
Placa da Avenida Bezerra de Menezes

Negócios

Comércio da Avenida Bezerra de Menezes sofre com debandada de grandes marcas e declínio de lojas tradicionais

Luciano Rodrigues 05 de Março de 2025

Ceará

Ciclovia da Bezerra de Menezes terá requalificação entregue nesta semana 10 anos após últimas obras

Por dia, quase 4 mil ciclistas utilizam o equipamento, que teve mudanças para facilitar fluxo

Nícolas Paulino 23 de Janeiro de 2024
Colisão entre carro e ônibus

Metro

Colisão bloqueia cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy

Os veículos já foram retirados do local. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliaram o trânsito

Redação 07 de Julho de 2021

Segurança

Ciclista morre após colisão entre duas bicicletas na Av. Bezerra de Menezes

O corpo foi levado pela Perícia Forense para averiguar a causa da morte

Redação 18 de Agosto de 2020

Segurança

Perseguição policial termina com três homens presos na Avenida Bezerra de Menezes

Com eles, policiais encontraram dois revólveres calibre 38, dez munições, um celular e dois relógios.

Redação 25 de Maio de 2020

Segurança

Casal em fuga bate em dois carros na Bezerra de Menezes e termina preso

Um homem de 29 anos e uma mulher de 19 anos foram perseguidos por estar em um carro com queixa de roubo.

Redação 02 de Maio de 2020

Metro

Largura de novas catracas do BRT da Av. Bezerra de Menezes é alvo de críticas

Passageiros relatam dificuldade para acessar as estações desde sábado (29), quando catracas foram instaladas

Redação 05 de Março de 2020

Metro

Trânsito em Fortaleza tem fluxo intenso, mas normal após chuva de quinta-feira

Avenida Alberto Craveiro próximo ao viaduto sobre a BR-116, no Bairro Dias Macedo, existe acúmulo de água, no entanto, não apresenta problemas de travessia

Redação 05 de Abril de 2019