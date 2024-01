Ciclovia da Bezerra de Menezes terá requalificação entregue nesta semana 10 anos após últimas obras

Criada em 2012, a ciclovia da Avenida Bezerra de Menezes terá sua requalificação entregue nesta semana, após três meses de obras. Completando quase uma década desde as últimas melhorias, no fim de 2014, o equipamento é um dos mais movimentados da Capital cearense e chega a receber quase 4 mil ciclistas por dia.

Conforme a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), as obras de manutenção da ciclovia - iniciadas em setembro do ano passado - “estão nos últimos ajustes", com previsão de entrega ainda nesta semana.

Toda a extensão da ciclovia foi requalificada, recebendo intervenções no piso, melhorias e manutenção de pontos de iluminação, ajuste do tamanho dos “berços” das árvores, alargamento das passagens e poda.

“Os serviços de sinalização e limpeza estão em fase de conclusão. O principal objetivo da obra é trazer mais segurança e conforto aos ciclistas”, afirma a Secretaria.

3.800 ciclistas pedalam pela Bezerra diariamente, conforme a SCSP.

Ao todo, a ciclovia da Av. Bezerra de Menezes possui 3,3 km, no trecho que vai das avenidas Humberto Monte, no bairro São Gerardo, até a Padre Ibiapina, no Centro. Como é uma das mais utilizadas, havia uma demanda represada por uma repaginação, sobretudo quanto a buracos, desníveis e acúmulo de lixo.

Legenda: Para trabalho ou estudo, fluxo de ciclistas é intenso na via ao longo de todo o dia Foto: Kid Jr.

Para o zelador Cleyrton Silva, que percorre a Bezerra de uma ponta a outra para ir todos os dias ao trabalho, as mudanças foram positivas e facilitaram o fluxo.

“Fizeram reparos onde o piso tava quebrado, onde tinha buraco, ficava até difícil de passar porque tava bem danificada. Às vezes, tinha que passar uma bicicleta próxima da outra, então eles liberaram um pouco mais do espaço para ficar um lado de ir e outro de voltar”, notou.

Outra alteração benéfica, segundo ele, foi o nivelamento de trechos com lombadas: “se você viesse desatento, poderia até cair”. Para ficar ainda melhor, Cleyrton acredita que toda a ciclovia deveria ser pintada na cor vermelha, que indica espaço para ciclistas, mas a marcação só foi feita perto dos cruzamentos.

Legenda: Antes da reforma, raízes de árvores desafiavam a condução dos ciclistas Foto: Thiago Gadelha

A renovação da Bezerra de Menezes faz parte do projeto Fortaleza Cidade Sustentável, da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Veja também

Mais ciclofaixas na cidade

Somando ciclofaixas, ciclovias, ciclorrotas e passeios compartilhados, Fortaleza já dispõe de 434,7 km de infraestrutura para ciclistas. A projeção da Prefeitura é chegar aos 500 km até o fim de 2024. Só neste mês de janeiro, devem ser implantados mais de 4,5 km nos seguintes locais:

Binário das ruas Padre Cícero e Minervino de Castro, no bairro Rodolfo Teófilo: 1,7 km

Rua Curitiba, passando pelos bairros Henrique Jorge e Dom Lustosa: 2,2 km

Rua Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga: 0,8 km.

A expansão se integra ao programa Pedala Mais, cujo objetivo é dobrar o número de usuários de bicicleta na Capital em 10 anos - partindo de 235 mil para 470 mil o número de pessoas que fazem deslocamentos diários por esse modal em Fortaleza.

Além da expansão da malha, a promessa é de manutenção contínua das estruturas. Até o fim de 2024, cerca de 115 km de ciclofaixas devem ser protegidos com bastões depois que técnicos da Prefeitura detectaram que a sensação de segurança dos ciclistas aumenta de 40% para 90% com a presença dos balizadores.

O incentivo ao pedal também é dado pelo sistema Bicicletar, que disponibiliza bicicletas compartilhadas aos usuários: ele possui 195 estações Bicicletar Adulto, 13 do Mini Bicicletar e 16 Bicicletar Corporativo. O programa possui cerca de 1.300 bicicletas.