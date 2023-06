Fortaleza ganha investimento estrangeiro de R$ 4,9 milhões para expandir infraestrutura cicloviária

A Prefeitura de Fortaleza ganhou US$ 1 milhão — o equivalente a R$ 4,9 milhões — para investir na malha cicloviária da Cidade. Cedidos pela Bloomberg Philanthropies, os recursos devem ser aplicados na construção de 180 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias durante os próximos três anos.

De acordo com a Bloomberg, que divulgou o resultado da seleção nesta sexta-feira (2), Fortaleza conquistou o financiamento milionário por ter apresentado um dos projetos mais "ambiciosos" de infraestrutura cicloviária. Além da Capital, a iniciativa escolheu outras nove cidades ao redor do mundo para receber recursos.

No anúncio que fez sobre a conquista da verba, nas redes sociais, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que Fortaleza deve ter 600 quilômetros de infraestrutura cicloviária até 2026. "Estamos trabalhando forte para aumentar a ciclomobilidade e investindo em inovação", comentou o gestor.

"Essas propostas para tornar o ciclismo mais seguro e acessível exigirão assistência técnica robusta, e nossa equipe tem o prazer de apoiar os vencedores enquanto transformam suas ideias em ação. O progresso dessas dez cidades ajudará a limpar o ar, proteger o meio ambiente e impulsionar o crescimento econômico", disse Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg Philanthropies e ex-prefeito de Nova York.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Prefeitura para apurar como será feita essa expansão, em quais bairros, e se o Executivo planeja, também, aplicar a verba em manutenção da infraestrutura, e aguarda retorno.

Coleta de dados

O presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia, defende que a proposta da Capital envolve não apenas a qualificação da malha cicloviária, mas, também, uma série de outras iniciativas destinadas ao bem-estar do ciclista, baseadas em dados que voltarão a ser coletados com frequência.

Luiz Alberto Sabóia Presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) A proposta de Fortaleza vai para além da malha cicloviária, pois envolve, além da infraestrutura, que será ampliada e conectada, a inovação com a coleta de dados sobre o uso de bicicletas da cidade. Esses dados serão usados para orientar a formulação de novas políticas cicloviárias, além de uma série de abordagens com plataformas digitais, aplicativos específicos para os ciclistas, colaboração com a iniciativa privada e busca por novos públicos para o modal".

Veja a lista dos projetos que serão financiados pela Bloomberg

Fortaleza, Brasil (vencedor do prêmio de US$ 1 milhão): Desenvolver 180 quilômetros de infraestrutura cicloviária para incentivar o uso do modal;

(vencedor do prêmio de US$ 1 milhão): Desenvolver 180 quilômetros de infraestrutura cicloviária para incentivar o uso do modal; Adis Abeba, Etiópia : Dobrar o número de ciclovias protegidas para alcançar a maior rede cicloviária urbana da África;

: Dobrar o número de ciclovias protegidas para alcançar a maior rede cicloviária urbana da África; Bogotá, Colômbia : Projetar um conjunto de novas infraestruturas para crianças, para revitalizar um bairro de baixa renda e envolver jovens;

: Projetar um conjunto de novas infraestruturas para crianças, para revitalizar um bairro de baixa renda e envolver jovens; Lisboa, Portugal : Lançar soluções para aumentar a diversidade de pessoas que pedalam pela cidade;

: Lançar soluções para aumentar a diversidade de pessoas que pedalam pela cidade; Milão, Itália : Construir de ciclovias verdes e sustentáveis ​​que conectam mais de 40 escolas;

: Construir de ciclovias verdes e sustentáveis ​​que conectam mais de 40 escolas; Mombaça, Quênia : Proteger e conectar uma rede cicloviária ao longo de corredores importantes com alto volume de ciclismo;

: Proteger e conectar uma rede cicloviária ao longo de corredores importantes com alto volume de ciclismo; Pimpri-Chinchwad, Índia : Lançar um modelo de deslocamento de um bairro para uma cidade, de 15 minutos, começando com o ciclismo;

: Lançar um modelo de deslocamento de um bairro para uma cidade, de 15 minutos, começando com o ciclismo; Quelimane, Moçambique : Construir novas infraestruturas cicláveis ​​que incluam ciclovias protegidas, espaços pedonais e estacionamentos únicos para bicicletas e táxis, para apoiar viagens não motorizadas;

: Construir novas infraestruturas cicláveis ​​que incluam ciclovias protegidas, espaços pedonais e estacionamentos únicos para bicicletas e táxis, para apoiar viagens não motorizadas; Tirana, Albânia : Criar uma rede de ciclismo para todas as idades por meio da implementação de um projeto de interseção segura;

: Criar uma rede de ciclismo para todas as idades por meio da implementação de um projeto de interseção segura; Wellington, Nova Zelândia: Aumentar o número de ciclovias na cidade em 160%, usando informações dos moradores para informar o planejamento e o desenvolvimento.

Viagem para Londres

Os líderes das cidades contempladas pelo financiamento da Bloomberg Philanthropies devem viajar para Londres ao fim deste mês de junho, entre os dias 26 e 29, para trocar ideias entre si, receber consultoria dos especialistas em design urbano da Iniciativa Global de Desing de Cidades (GDCI) e iniciar o planejamento dos respectivos projetos.

Investimento

O investimento que Fortaleza ganhou faz parte do projeto Bici (Initiative for Cycling Infrastructure), da Bloomberg. Com consultoria, recursos e coleta sistêmica de dados, o projeto pretende ajudar cidades a projetarem ruas que aumentem as taxas de ciclismo, revitalizem bairros e promovam a saúde e o bem-estar das comunidades.