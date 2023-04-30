Diário do Nordeste
Lygia Azevedo Perspectivas olímpicas e o cenário das modalidades esportivas.
Fofão aproveita campeonatos como o Interclubes para avaliar possíveis convocações

Opinião

Primeira mulher a comandar uma seleção brasileira de vôlei, Fofão acompanha campeonato em Fortaleza

Interclubes sub-16 foi realizado na Capital, com participação de duas equipes cearenses

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 30 de Abril de 2023
Ano já começou bem, com bronze no Circuito Mundial

Opinião

Atleta cearense é destaque no triatlo e busca segunda participação olímpica

Manoel Messias vem apresentando bons resultados em competições internacionais

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 03 de Abril de 2023
Cearenses iniciam temporada

Opinião

Circuito brasileiro começa com cearenses em busca do bi e nova dupla com atleta local

Taiana e Hegê foram campeãs, em 2022; Ágatha e Rebecca iniciam parceria em competições oficiais

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 10 de Março de 2023
Rede Cuca sonha em permanecer na elite do vôlei, mesmo após rebaixamento

Opinião

Mesmo rebaixado, Rede Cuca ainda pode jogar próxima temporada na elite do vôlei

Confederação Brasileira de Vôlei e clubes discutem ampliação de equipes na Superliga A, o que pode evitar rebaixamento nesta temporada

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 02 de Março de 2023
Rebeca Andrade é um dos destaques femininos do esporte brasileiros nos últimos anos

Opinião

Com edital para desenvolvimento do esporte feminino, COB firma passos na tentativa de equidade

Oito projetos devem ser contemplados com R$ 600 mil reais

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 15 de Fevereiro de 2023
Lucas Rabelo é cria do Pirambu para o mundo

Opinião

Cearense Lucas Rabelo inicia hoje disputa em Mundial de Skate Street

Competição acontece em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e reúne grandes nomes do skate

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 02 de Fevereiro de 2023
Equipe reunida, após primeira vitória na Superliga

Opinião

Após primeira vitória, ainda dá tempo para equipe do Rede Cuca permanecer na elite do vôlei?

Resultado positivo foi contra o Brasília, adversário direto contra o rebaixamento

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 31 de Janeiro de 2023
Ágatha e Rebecca iniciaram com testes no Comitê Olímpico Brasileiro

Opinião

Ágatha e Rebecca iniciam treinos juntas; dupla é uma das fortes candidatas à disputa em Paris 2024

Cearense já viajou ao Rio de Janeiro, onde treina, nesse primeiro momento, com a parceira

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 10 de Janeiro de 2023
Última partida do ano no Ginásio Paulo Sarasate foi contra a equipe de São José

Opinião

Rede Cuca Vôlei encerra ano sem vitórias na Superliga; técnico Marcelo Negrão espera um 2023 melhor

Foram 10 jogos na principal competição nacional e apenas três sets vencidos

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 22 de Dezembro de 2022
Conegliano e VakıfBank disputaram a final do Mundial. Time italiano ficou com o título

Opinião

Mundial de Clubes: como o vôlei brasileiro vem decaindo na competição internacional

Disputas em 2022 mostraram como os times nacionais estão abaixo do patamar europeu

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 20 de Dezembro de 2022
Renan Dal Zotto terá ano decisivo à frente da seleção

Opinião

Em Fortaleza, Renan Dal Zotto fala sobre ciclo olímpico: “objetivo é estar sempre entre os melhores"

O técnico da seleção masculina de vôlei esteve na Capital para participar da 3ª edição do Vôlei Vivo Ceará

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 28 de Novembro de 2022
Karatê-Dô se diferencia por técnica mais apurada

Opinião

Atletas cearenses participam de Mundial de Karatê na Eslovênia; competição começa nesta terça (15)

Competidores disputam modalidade tradicional e, apesar de dificuldades de apoio, buscam pódio para o Ceará

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 15 de Novembro de 2022
Expectativa é pela parceria da dupla com o Fortaleza

Opinião

Com nova dupla no vôlei de praia, Rebecca valoriza inteligência emocional de parceira

Rebecca Silva e Ágatha Rippel se juntam de olho em uma das duas vagas para Paris 2024

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 03 de Novembro de 2022
Jogadores da Rede Cuca

Opinião

Além da derrota: o que conta a estreia cearense na elite do vôlei nacional?

Equipe da Rede Cuca fez a primeira partida da temporada contra o Cruzeiro, no ginásio Paulo Sarasate. O time de Minas Gerais levou a melhor por 3 x 0

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 22 de Outubro de 2022
Karol Lima em manobra no STU de Porto Alegre

Opinião

Skatista cearense busca espaço no cenário nacional e fala sobre desafios da modalidade

Karol Lima, de 25 anos, já participou de importantes competições, mas ainda busca se firmar em espaço que vem revelando novos talentos

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 10 de Outubro de 2022
Davi e Luiz buscam levar o nome do Ceará para o mundo, no teqball

Opinião

Você sabe o que é teqball? Ceará recebe competição da modalidade que pode se tornar olímpica

Qualify para Mundial, que será realizado na Alemanha, acontece em Caucaia, a partir de sexta-feira (7)

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 04 de Outubro de 2022
Bia Ferreira é multicampeã nordestina no topo das principais competições do mundo

Opinião

Supercampeã no boxe, Bia Ferreira é a força nordestina em modalidade ainda dominada por homens

Baiana, de 29 anos, tem conquistas importantes, como campeonato mundial e medalha de prata olímpica

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 24 de Setembro de 2022
Thiago e Felipe conquistaram o 1° Lugar Enbu Masculino 18-21 anos no Brasileiro disputado em Fortaleza

Opinião

Irmãos cearenses são convocados para Mundial de Karatê-Dô Tradicional

Thiago e Felipe Nogueira devem disputar competição que acontece na Eslovênia, em novembro

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 17 de Setembro de 2022
Marcelo Negrão esteve no Sistema Verdes Mares para entrevista sobre nova fase à frente da equipe de vôlei da Rede Cuca

Opinião

Marcelo Negrão quer fazer história com a Rede Cuca na Superliga; veja entrevista exclusiva

O grupo ainda está sendo formado, mas novo treinador está motivado para crescimento de projeto

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 03 de Setembro de 2022
Como oposta, Larissa utiliza bem a altura de 1.90 m

Opinião

Cearense é destaque nacional nas categorias de base da Seleção Brasileira de vôlei

Larissa Brandão joga como oposta e esteve com a equipe que conquistou o título sul-americano sub-21

Foto frontal Lygia Azevedo
Lygia Azevedo 27 de Agosto de 2022
