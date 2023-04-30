Interclubes sub-16 foi realizado na Capital, com participação de duas equipes cearenses
Manoel Messias vem apresentando bons resultados em competições internacionais
Taiana e Hegê foram campeãs, em 2022; Ágatha e Rebecca iniciam parceria em competições oficiais
Confederação Brasileira de Vôlei e clubes discutem ampliação de equipes na Superliga A, o que pode evitar rebaixamento nesta temporada
Oito projetos devem ser contemplados com R$ 600 mil reais
Competição acontece em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e reúne grandes nomes do skate
Resultado positivo foi contra o Brasília, adversário direto contra o rebaixamento
Cearense já viajou ao Rio de Janeiro, onde treina, nesse primeiro momento, com a parceira
Foram 10 jogos na principal competição nacional e apenas três sets vencidos
Disputas em 2022 mostraram como os times nacionais estão abaixo do patamar europeu
O técnico da seleção masculina de vôlei esteve na Capital para participar da 3ª edição do Vôlei Vivo Ceará
Competidores disputam modalidade tradicional e, apesar de dificuldades de apoio, buscam pódio para o Ceará
Rebecca Silva e Ágatha Rippel se juntam de olho em uma das duas vagas para Paris 2024
Equipe da Rede Cuca fez a primeira partida da temporada contra o Cruzeiro, no ginásio Paulo Sarasate. O time de Minas Gerais levou a melhor por 3 x 0
Karol Lima, de 25 anos, já participou de importantes competições, mas ainda busca se firmar em espaço que vem revelando novos talentos
Qualify para Mundial, que será realizado na Alemanha, acontece em Caucaia, a partir de sexta-feira (7)
Baiana, de 29 anos, tem conquistas importantes, como campeonato mundial e medalha de prata olímpica
Thiago e Felipe Nogueira devem disputar competição que acontece na Eslovênia, em novembro
O grupo ainda está sendo formado, mas novo treinador está motivado para crescimento de projeto
Larissa Brandão joga como oposta e esteve com a equipe que conquistou o título sul-americano sub-21