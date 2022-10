Você sabe o que é teqball? Ceará recebe competição da modalidade que pode se tornar olímpica

Queridinha entre os boleiros, a modalidade conhecida como teqball se assemelha bastante ao futmesa, a principal diferença é em relação ao formato da mesa, que no primeiro é mais levemente curvada para baixo e a algumas regras. O esporte tem características do futebol, futevôlei e tênis de mesa e, cada vez mais, se expande mundialmente.

O Ceará conta com atletas na modalidade que vem conquistando espaço nacionalmente e sonham com disputas internacionais. Oportunidade de alçar esses voos maiores virá a partir do qualify, que acontece de 7 a 9 de outubro, em Caucaia. Legenda: Mistura de modalidades mais conhecidas, como tênis de mesa, futebol e futevôlei é característica do teqball Foto: Acervo pessoal

Caroliny Pontes, uma das organizadoras da competição, deu mais detalhes sobre o torneio: “A nossa proposta de trazer esse evento de teqball é fazer com que o esporte cresça e também os atletas. A gente já tem aqui os atuais campeões brasileiros, o Davi e o Luiz,que são referência. Já vem arrastando muitos títulos.”

Davi Pontes (20) e Luiz Fernando de Mendonça (18) venceram três etapas da competição nacional e já garantiram o título com antecipação. A dupla sonha em com a primeira participação em competição internacional. Os dois falaram sobre as expectativas para o qualify:

"Eu estou a milhão, treinando todo dia, pra ir pro Mundial, se Deus quiser. [...] A galera apoiando, gritando nosso nome, vai ser muito bom." (Luiz) "A expectativa de jogar em casa é muito boa. Vai ser o campeonato mais importante do ano e a gente vai pra cima, pra tentar representar o Brasil no Mundial." (Davi)

Além de representantes locais, o torneio deve receber grandes nomes nacionais , entre eles Natalia Guitler, duas vezes campeã mundial de teqball (misto e feminino). Ela vem competir nas duas categorias de duplas, com Rafaella Fontes e Marquinhos. E é conhecida nas redes sociais por disputas com referências do futebol, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗚𝘂𝗶𝘁𝗹𝗲𝗿 (@nataliaguitler)

A modalidade é bem recente, foi criada na Hungria, em 2014, e ainda busca se estabelecer mundialmente. Uma das lutas dos atletas é pela inserção no programa olímpico. Muito se especulava que seria na edição de 2028, em Los Angeles, mas não está na previsão e pode acontecer apenas em 2032, em Brisbane, na Austrália. Legenda: Disputas do teqball podem ser realizadas em dupla ou individualmente Foto: Acervo pessoal

A prática do teqball vem se difundindo e pode ser realizada em diversos lugares, basta ter a mesa adequada, com rede, e uma bola. O esporte traz diversos benefícios à saúde, entre eles: coordenação motora, equilíbrio, condicionamento físico e flexibilidade.

Quem quiser conhecer mais sobre a modalidade e torcer para os representantes cearenses, pode conferir as disputas que acontecerão no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Karatê , na Avenida Ulisses Guimarães, 100 , em Caucaia.

